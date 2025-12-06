Ολυμπιακός: Επίσημο το 20ο συνεχόμενο «ερυθρόλευκο» sold out

Ο παροξυσμός των φιλάθλων του Ολυμπιακού συνεχίζεται, με τον κόσμο να γεμίζει για 20η συνεχόμενη φορά το «Γ. Καραϊσκάκης».
Οι Πειραιώτες μονομαχούν με τον ΟΦΗ για το πλαίσιο της 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ΠΑΕ να γνωστοποιεί ότι και αυτή τη φορά το γήπεδο είναι sold out, με τους φίλους της ομάδας να εξαφανίζουν όλα τα μαγικά χαρτάκια που υπήρχαν διαθέσιμα, με σκοπό να δουν την αγαπημένη τους ομάδα από κοντά και να την ωθήσουν με τη φωνή τους προς τη νίκη.
Μάλιστα εάν ο Ολυμπιακός εξασφαλίσει αυτό το τρίποντο σήμερα, τότε θα κατακτήσει και τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, καθώς με αυτή την αγωνιστική ολοκληρώνεται και επίσημα ο πρώτος γύρος.
🔴⚪ SOLD OUT! 💥— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 6, 2025
🆚 OFI pic.twitter.com/uvJfgEJ6PT
