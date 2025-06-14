Παναθηναϊκός: Το πορωτικό teaser για την ανανέωση του Γκραντ

Επίσημη μορφή πήρε η ανανέωση του Τζέριαν Γκραντ στον Παναθηναϊκό. Η “πράσινη” ΚΑΕ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας των δυο πλευρών, με τον Αμερικανό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

O Τζέριαν Γκραντ είναι ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες του Παναθηναϊκού τα τελευταία δύο χρόνια. Πυλώνας στα σχέδια του Εργκίν Αταμάν που πρωταγωνιστεί στην Euroleague, έχοντας ενεργό ρόλο στις πορείες του Παναθηναϊκού μέχρι τα Final Four σε Βερολίνο και Άμπου Ντάμπι αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

