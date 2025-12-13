Θυμωμένοι οπαδοί που παρακολουθούσαν την περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία έσκισαν καθίσματα και πέταξαν αντικείμενα προς το γήπεδο μετά την εμφάνισή του στο Salt Lake Stadium της Καλκούτας, σημειώνει το BBC.

Χιλιάδες θαυμαστές είχαν πληρώσει έως και 12.000 ρουπίες (133 δολάρια) για να δουν από κοντά τον ποδοσφαιριστή, αλλά απογοητεύτηκαν όταν εμφανίστηκε για να περπατήσει γύρω από το γήπεδο και τον έκρυψε μια μεγάλη ομάδα αξιωματούχων και διασημοτήτων.

Όταν ο επιθετικός της Αργεντινής και της Ίντερ Μαϊάμι απομακρύνθηκε από την ασφάλεια μετά από περίπου 20 λεπτά, μέρος του πλήθους έγινε εχθρικό.

Η πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, δήλωσε ότι ήταν «βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη» από τα γεγονότα.

Ο Μέσι βρίσκεται στην Ινδία για την περιοδεία «GOAT», μια σειρά προωθητικών εκδηλώσεων σε Καλκούτα, Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη και Δελχί.

Η περιοδεία του ξεκίνησε με την αποκάλυψη ενός αγάλματος ύψους 21 μέτρων που τον απεικονίζει, το οποίο κατασκευάστηκε σε 27 ημέρες από μια ομάδα 45 ατόμων.

Χιλιάδες οπαδοί ταξίδεψαν στο στάδιο της πόλης για να δουν από κοντά τον ποδοσφαιριστή.

Φώναζαν συνθήματα, αγόραζαν φανέλες και φορούσαν κορδέλες με τη φράση «I love Messi».

Ο Μέσι αρχικά περπάτησε γύρω από το στάδιο χαιρετώντας τους οπαδούς, αλλά μετά την ξαφνική αποχώρησή του, ορισμένοι απογοητευμένοι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και κατέστρεψαν πανό, ενώ άλλοι πέταξαν πλαστικές καρέκλες και μπουκάλια νερού.

Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αναμενόταν να συμμετάσχει σε ένα σύντομο φιλικό αγώνα στο γήπεδο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Μόνο ηγέτες και ηθοποιοί περιτριγύριζαν τον Μέσι... Γιατί μας κάλεσαν τότε... Αγοράσαμε εισιτήρια αξίας 12.000 ρουπίων, αλλά δεν καταφέραμε καν να δούμε το πρόσωπό του», δήλωσε ένας οπαδός στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ένας θυμωμένος οπαδός δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India ότι είχε πληρώσει το ισοδύναμο ενός μηνιαίου μισθού για να δει από κοντά τον Μέσι.

«Πλήρωσα 5.000 ρουπίες για το εισιτήριο και ήρθα με τον γιο μου για να δω τον Μέσι, όχι τους πολιτικούς. Η αστυνομία και το στρατιωτικό προσωπικό έβγαζαν selfies και η ευθύνη βαρύνει τη διοίκηση», ανέφερε.

Ο Μέσι συνοδευόταν από τον συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι και αστέρα της Ουρουγουάης Λουίς Σουάρες, καθώς και τον Αργεντινό Ροντρίγκο ντε Πωλ.

