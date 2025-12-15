Σφοδρή επίθεση του μάνατζερ του Τσάλοφ προς τον Λουτσέσκου

Σφοδρή επίθεση και δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο μάνατζερ του Φίοντορ Τσάλοφ, Σάντορ Βάργκα, προς τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου!

Μιλώντας στο ρωσικό Μέσο «Sovsport», ο εκπρόσωπος του Ρώσου στράικερ υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν αισθάνεται άνετα στον σύλλογο εξαιτίας του προπονητή, ενώ χαρακτήρισε «λανθασμένο» τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

«Δεν αισθάνεται άνετα εκεί και φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φιόντορ και ελπίζω πραγματικά να φύγει αυτόν τον χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βάργκα ξεκαθάρισε πως στόχος τόσο του ίδιου όσο και του παίκτη είναι η αποχώρηση από τους Θεσσαλονικείς στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος φορ, από το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, μετράει 61 συμμετοχές με 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.