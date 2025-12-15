Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σφοδρή επίθεση του μάνατζερ του Τσάλοφ προς τον Λουτσέσκου

 Ο μάνατζερ του Φίοντορ Τσάλοφ, Σάντορ Βάργκα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με αφορμή την απόδοση του Ρώσου στράικερ στον ΠΑΟΚ

Σφοδρή επίθεση του μάνατζερ του Τσάλοφ προς τον Λουτσέσκου

Σφοδρή επίθεση και δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο μάνατζερ του Φίοντορ Τσάλοφ, Σάντορ Βάργκα, προς τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου!

Μιλώντας στο ρωσικό Μέσο «Sovsport», ο εκπρόσωπος του Ρώσου στράικερ υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν αισθάνεται άνετα στον σύλλογο εξαιτίας του προπονητή, ενώ χαρακτήρισε «λανθασμένο» τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

«Δεν αισθάνεται άνετα εκεί και φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φιόντορ και ελπίζω πραγματικά να φύγει αυτόν τον χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βάργκα ξεκαθάρισε πως στόχος τόσο του ίδιου όσο και του παίκτη είναι η αποχώρηση από τους Θεσσαλονικείς στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος φορ, από το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, μετράει 61 συμμετοχές με 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark