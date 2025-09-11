Ο Αλπερέν Σενγκούν μετρά τις ώρες για τον μεγάλο ημιτελικό της Τουρκίας με την Ελλάδα την Παρασκευή για το Ευρωμπάσκετ. Ο ηγέτης της τουρκικής ομάδας έδωσε σύνθημα πρόκρισης.

«Αφήσαμε πίσω μας ένα πολύ σημαντικό ματς με μια καλή εμφάνιση. Και ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς. Την Παρασκευή με τους φιλάθλους μας στις κερκίδες, θέλουμε να πάρουμε τη νίκη και να φτάσουμε στον τελικό. Πάμε όλοι προς τον τελικό!», ανέφερε ο σέντερ των Ρόκετς σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο 23χρονος άσος κάνει εξαιρετικό Ευρωμπάσκετ μετρώντας 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

