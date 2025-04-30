Σέλτικς-Μάτζικ 120-89: Στους Κέλτες η πρόκριση για τα ημιτελικά της Ανατολής

Οι Σέλτικς απέδειξαν για ακόμη μια φορά την ανωτερότητά τους, επικρατώντας των Μάτζικ με εμφατικό 120-89 στο Game 5 της σειράς τους στον πρώτο γύρο των playoffs του NBA. Με αυτόν τον τρόπο, η Βοστώνη πήρε τη νίκη στη σειρά με 4-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Νικς-Πίστονς (3-2).



Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν ο ηγέτης των Σέλτικς, σημειώνοντας 35 πόντους, μοιράζοντας 10 ασίστ και μαζεύοντας 8 ριμπάουντ. Η καθοριστική στιγμή του αγώνα ήρθε όταν ο σταρ των Μάτζικ, Πάολο Μπαντσέρο, χρεώθηκε με το πέμπτο του φάουλ, αφήνοντας την ομάδα του χωρίς τον βασικό της παίκτη.

Οι Μάτζικ, παρότι δεν είχαν καταφέρει να ευστοχήσουν σε τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο – κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στους Σέλτικς εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια – κατάφεραν να προηγηθούν με εννέα πόντους. Μάλιστα, διατηρούσαν ένα μικρό προβάδισμα (51-47) στην αρχή της τρίτης περιόδου, πριν ο Μπαντσέρο υποπέσει στο τέταρτο του φάουλ. Μόλις 79 δευτερόλεπτα αργότερα, χρεώθηκε με το πέμπτο, μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προπονητή των Μάτζικ, Τζαμάλ Μόσλεϊ, ο οποίος ζήτησε επανεξέταση της φάσης.



Στο ριπλέι φάνηκε πως ο Μπαντσέρο πάτησε τον Τζέιλεν Μπράουν την ώρα που αυτός σουτάρε, με αποτέλεσμα ο φόργουορντ των Μάτζικ να οδηγηθεί στον πάγκο και να παραμείνει εκεί για το υπόλοιπο της τρίτης περιόδου. Σε αυτό το διάστημα, η Βοστώνη πέτυχε 31 από τους επόμενους 40 πόντους, δημιουργώντας μια διαφορά 21 πόντων (83-62).



Εκτός από τον εξαιρετικό Τέιτουμ, ο Τζέιλεν Μπράουν πρόσθεσε 23 πόντους για τους Σέλτικς.



Για τους Μάτζικ, ο Φραντς Βάγκνερ σημείωσε 25 πόντους, ο Μπαντσέρο 19 και ο Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ είχε 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η ομάδα του Ορλάντο συνεχίζει να περιμένει την πρώτη της νίκη σε σειρά playoffs από το 2010, όταν οι Ντουάιτ Χάουαρντ, Βινς Κάρτερ και ο προπονητής Σταν Βαν Γκάντι τους είχαν οδηγήσει στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σέλτικς, η ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του NBA, ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς να σημειώσουν κανένα. Ο Τέιτουμ ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο τρίποντο της ομάδας στην αρχή της τρίτης περιόδου, αλλά χρειάστηκαν άλλα επτά λεπτά για να σημειωθεί το δεύτερο. Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, οι Σέλτικς ευστοχούσαν κατά μέσο όρο σε ένα τρίποντο κάθε 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Πέισερς-Μπακς 119-118

Νικς-Πίστονς 103-106

Σέλτικς-Μάτζικ 120-89

