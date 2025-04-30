Έκαψε το πρώτο... match ball, αλλά ο Ολυμπιακός περνάει στο Final Four την Πέμπτη

Έκαψε το πρώτο match ball στη Μαδρίτη, αλλά μένει ένα ακόμα για τον Ολυμπιακό.

Σε ένα πολύ δυνατό και με πολλές διακυμάνσεις στο σκορ παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την πρώτη ευκαιρία να «καθαρίσουν» τη σειρά και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, χάνοντας στο φινάλε με σκορ 80-72 από τους «μερένχες» στη «Movistar Arena», στο Game 3 των playoffs της Ευρωλίγκας.

Οι - δίχως τον Εβάν Φουρνιέ - Πειραιώτες πλήρωσαν ουσιαστικά το κακό επιθετικά δεύτερο ημίχρονό τους, εκεί όπου μέτρησαν μόλις 28 πόντους. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία περίοδο, αν και βρέθηκαν πίσω με 10 πόντους (72-62), κατάφεραν να μειώσουν στο καλάθι, όχι όμως και να ολοκληρώσουν την ανατροπή, χάνοντας στις λεπτομέρειες στο τέλος.

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που την ερχόμενη Πέμπτη (01/05, 22:00) θα ψάξει στο Game 4 το πολυπόθητο break που θα τη στείλει στο Final Four, ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ, πολύτιμες λύσεις έδωσαν και οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με 17 πόντους και 4 ασίστ και Σέιμπεν Λι με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Για τη «βασίλισσα», που έμεινε ζωντανή στη σειρά, ξεχώρισαν οι Ταβάρες (15π., 5ρ.), Χεζόνια (14π.) και Μούσα (14π., 5ρ.).

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γκος, Βιλντόσα, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε αρκετά νωχελικά και χαλαρά στο πίσω μέρος του παρκέ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η Ρεάλ Μαρδίτης να πάρει εξ αρχής το πάνω χέρι στο σκορ και να βρει εύκολα καλάθια. Με τον Ντζάναν Μούσα να πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα και να πετυχαίνει 7 γρήγορους πόντους, οι «μερένχες» προηγήθηκαν με 10-5 στο τρίλεπτο. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές στην επίθεση και με τα back-to-back τρίποντα των Γκος και Βιλντόσα μείωσαν τη διαφορά στους 3 για το 16-13 και λίγο αργότερα για το 18-15. Τα τρίποντα των Χεζόνια και Μούσα ωστόσο έστειλαν εκ νέου τη διαφορά στο +7 (24-17) στο 8', με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να απαντούν με ένα γρήγορο 4-0 σερί και τον Φελίζ να διαμορφώνει το 28-21 της πρώτης περιόδου. Διάστημα στο οποίο οι Ισπανοί είχαν 4/4 τρίποντα και μόλις ένα λάθος, απόρροια της μέτριας εικόνας των Πειραιωτών στην άμυνα.

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο δεύτερο δεκάλεπτο, σαν να παιζόταν άλλο ματς! Και αυτό διότι, οι Πειραιώτες... αποφάσισαν επιτέλους να παίξουν άμυνα! Βγάζοντας το γνωστό επιθετικό και πιεστικό της πρόσωπο στο πίσω μέρος του παρκέ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά ατού της αντιπάλου. Με καλάθι του Γιουλ, η Ρεάλ πήγε στο +9 (30-21) στο ξεκίνημα της περιόδου, με την τριάδα των Πίτερς, Λι και Γκος να τρέχουν ένα επιμέρους σκορ 10-0 για το πρώτο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα και το 31-30 στο 14'! Ένα μικρό ξέσπασμα των Ισπανών με 6-0 σερί για το 36-31, δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την εικόνα του ματς, με τους φιλοξενούμενους να συνεχίζουν στα ίδια υψηλά στάνταρ και με ένα νέο μεγάλο σερί, 13-0 αυτή τη φορά χάρη στους Γκος (15π. στο ημίχρονο) και Ράιτ, να προηγούνται με +8 (36-44), προτού ο Χεζόνια στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 38-44! Χαρακτηριστικό ήταν πως ο Ολυμπιακός κράτησε τη Ρεάλ στους μόλις 10 πόντους με 4/14 σουτ, αναγκάζοντάς τη σε 7 λάθη, την ώρα όπου στο πρώτο δεκάλεπτο είχε μόλις ένα.

Το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έμοιαζε αρκετά με εκείνο της πρώτης, αφού, ο Ολυμπιακός μπήκε κάπως διστακτικά και αρκετά στατικά στο επιθετικό του παιχνίδι. Δύο λάθη των Πειραιωτών, οδήγησαν σε ισάριθμα καλάθια της Ρεάλ στον αιφνιδιασμό, με τους Χεζόνια και Μούσα να φέρνουν το ματς στα ίσα για το 46-46 στο 23'. Αμέσως μετά, ο Σάσα Βεζένκοφ με πέντε προσωπικούς πόντους έδωσε μεγάλη επιθετική «ανάσα» στους Πειραιώτες (47-51) ένα λεπτό αργότερα, με τους Ταβάρες και Αμπάλδε να ισοφαρίζουν εκ νέου για το 51-51 στο 25'. Σέιμπεν Λι και Μάριο Χεζόνια αντάλλαξαν σουτ πίσω από τα 6,75μ., με τον Βεζένκοφ να σκοράρει σε νεκρό χρόνο επίθεσης του Ολυμπιακού για το 54-56 ένα λεπτό αργότερα. Έκτοτε, οι δύο ομάδες ήταν εξαιρετικά άστοχες, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει πόντος για τα επόμενα τρία λεπτά. Μάλιστα, μόνο η Ρεάλ ήταν εκείνοι που συνδέθηκε με το αντίπαλο καλάθι, με τους Ταβάρες και Καμπάτσο να γράφουν το 58-56 της περιόδου, την ώρα όπου οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν στα τελευταία 4 λεπτά να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στο επιθετικό σκέλος.

Κάπως έτσι, το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα, με τον Ολυμπιακό να κάνει αρκετά και μαζεμένα λάθη στις αρχές της περιόδου και τη Ρεάλ να τα εκμεταλλεύεται στο έπακρο και με καλάθια των Γκαρούμπα και Αλμπάδε να πηγαίνει για πρώτη φορά στο +7 και το 67-60 στο 33'. Το τάιμ άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άλλαξε την εικόνα του ματς, αφού, η «ερυθρόλευκη» επίθεση αντιμετώπιζε τεράστιες δυσκολίες, τόσο στη δημιουργία και την κυκλοφορία, όσο και την εκτέλεση, την ίδια ώρα όπου η «βασίλισσα» με τρίποντο του Αμπάλδε και ένα δίποντο του Ιμπάκα, έστειλε τη διαφορά στο +10 και το 72-62 στο 35'. Κάπου εκεί βγήκε μπροστά ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, με τον Σάσα Βεζένκοφ να παίρνει πάνω του την κατάσταση και με ένα γκολ-φάουλ και ένα δικό του τρίποντο, να μειώνει στους 5 για το 72-68 στο 37'! Λίγο μετά μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο καλάθι (72-70) με τις βολές του Λι.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 38-44, 58-56, 80-72.

