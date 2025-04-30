Champions League: Έκανε τη μισή δουλειά στο Λονδίνο και βλέπει τελικό η Παρί

Έκανε τη μισή δουλειά στο Λονδίνο, θέλει να την τελειώσει στο Παρίσι! Με τον Ντεμπελέ να σκοράρει ακόμη ένα γκολ στη σεζόν και τον Ντοναρούμα να κάνει μεγάλη εμφάνιση, η Παρί πέρασε από το «Emirates» επικρατώντας 1-0 της Άρσεναλ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League.

Πιο κλασικές ευκαιρίες για να βρει και δεύτερο γκολ η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, ενώ αυτή του Αρτέτα είχε ισοφαρίσει προσωρινά αλλά το τέρμα του Μερίνο ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Την επόμενη Τετάρτη η ρεβάνς στο «Parc des Prences» ανάμεσα στις δύο ομάδες.

To ματς

Εκρηκτική εκκίνηση για την Παρί, η οποία βρήκε το προβάδισμα στο 4ο λεπτό με τον Κβαρατσκέλια να σπάει και ο Ντεμπελέ να εκτελεί άψογα για το 1-0. Οι Παριζιάνοι είχαν αιφνιδιάσει τους Λονδρέζους και συνέχιζαν να απειλούν. Στο 14’ η κεφαλιά του Μαρκίνιος κατέληξε στην αγκαλιά του Ράγια, ενώ δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι φώναξαν για πέναλτι σε πτώση του Κβάρα μετά από τράβηγμα του Τίμπερ αλλά ο Βίντσιτς έδειξε να συνεχιστεί το ματς.

Ο Κβαρατσκέλια στο 26’ απείλησε ξανά με τον Ράγια να μπλοκάρει, ενώ ο Ισπανός έκανε απίθανη επέμβαση στη σουτάρα του Ντουέ μέσα από την περιοχή (31’). Οι γηπεδούχοι άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο και είχαν δυνατό φινάλε στο τελευταίο δεκάλεπτο, πλησιάζοντας την ισοφάριση. Αρχικά, στο 37’ φώναξαν για πέναλτι σε πτώση του Μερίνο, αλλά ο Βίντσιτς έδειξε και πάλι «παίζετε». Στο 40’ ο Μαρτινέλι δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, αλλά ήταν εκτεθειμένος, ενώ ο Τροσάρ ένα λεπτό μετά επιχείρησε να σκοράρει με τακουνάκι. Στο φινάλε του ημιχρόνου δε, η Άρσεναλ άγγιξε το 1-1 όμως ο Ντοναρούμα έβγαλε το τετ-α-τετ του Μαρτινέλι.

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος, βρήκε άμεσα την ισοφάριση με τρομερή κομπίνα και κεφαλιά του Μερίνο αλλά εν τέλει ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος, με το 1-0 υπέρ των Παριζιάνων να παραμένει. Στο 56’ ο Ντοναρούμα έβγαλε με δυσκολία το τελείωμα του Τροσάρ, με την Παρί μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας να ανεβάζει τις γραμμές της στο γήπεδο και να χαμηλώνει το τέμπο.

Όσο περνούσε η ώρα δε, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έδειχνε ολοένα και πιο επικίνδυνη στην κόντρα, φτάνοντας δύο φορές κοντά στο 2-0. Νέβες και Κβαρατσκέλια προειδοποίησαν με σουτ εκτός περιοχής που δεν βρήκαν στόχο, με τον Μπαρκολά στο 84’ να μην τελειώνει ιδανικά το πλάγιο τετ-α-τετ που του παρουσιάστηκε. Ένα λεπτό αργότερα δε, ο Ράμος πήγε… χαλαρά στη φάση και το τελείωμα με το εξωτερικό που επιχείρησε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι! Τα λεπτά περνούσαν, η Άρσεναλ ήθελε αλλά δεν μπορούσε, με τους Παριζιάνους να κάνουν το πρώτο βήμα για να επιστρέψουν στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 5 χρόνια.

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια – Τίμπερ (83’ Γουάιτ), Σαλιμπά, Κίβιορ, Λιούις Σκέλι – Όντεγκααρντ (90’+1’ Νουανέρι), Ράις, Μερίνο – Σάκα, Τροσάρ, Μαρτινέλι.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Ντοναρούμα – Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες – Ζοάο Νέβες (89’ Ζαΐρ – Εμερί), Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ – Ντουέ (76’ Γκονσάλο Ράμος), Ντεμπελέ (70’ λ. τρ. Μπαρκολά), Κβαρατσχέλια.

Δείτε βίντεο από το παιχνίδι

