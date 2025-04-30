Έκανε ό,τι μπορούσε ο Γιάννης Αντετονκούμπο, αλλά οι Μπακς έχασαν 118-119 στην παράταση (κ.α. 103-103) από τους Πέισερς στην Ιντιάνα κι έμειναν με 1-4 ρεκόρ εκτός συνέχειας των πλέι οφ του ΝΒΑ.

Ο «Greek Freak» σημείωσε triple double στην αναμέτρηση, έχοντας 30 πόντους, 20 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 44’ συμμετοχής, με 8/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 11/17 βολές, αλλά η ομάδα της Ιντιάνα πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, αφού ανέτρεψε το +7 των «ελαφιών» στα τελευταία 45’’ της αναμέτρησης.

Οι Μπακς, παρά τη σημαντική απουσία του Ντάμιαν Λίλαρντ, προηγήθηκαν 30-13 στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο, οι Πέισερς μείωσαν 41-47 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ενώ στην τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 34-28 ισοφάρισαν 75-75.

Έτσι, στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έγινε μάχη, με τους Μπακς να προηγούνται 103-99 στα 54'' πριν την λήξη, όμως ένα 4-0 σερί του Χαλιμπέρτον έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Τρεντ έδωσε το +7 στους πρωταθλητές του 2021, όμως οι Πέισερς με αντεπίθεση στα τελευταία 45'' έφτασαν στην ανατροπή με 8-0 σερί και το λέι απ του Χαλιμπέρτον έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Ο τελευταίος με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ κι 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών.

