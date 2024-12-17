Σε επαφές για να τακτοποιηθεί μια οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ τους βρίσκονται δύο πρώην διεθνείς παίκτες. Ο Ζήσης Βρύζας είχε δανειστεί 65.000 ευρώ από τον φίλο και συμπαίκτη του, Δημήτρη Σαλπιγγίδη, το 2013 και βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, έπρεπε να τα επιστρέψει μέχρι το τέλος εκείνου του έτους, κάτι το οποίο δεν έγινε.

Δύο χρόνια αργότερα οι δύο πλευρές υπέγραψαν τροποποιημένη σύμβαση για την εξόφληση των χρημάτων. Βάσει της δεύτερης συμφωνίας τα δανεικά έπρεπε να αποπληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2016. Aυτό δεν έγινε και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης έστειλε εξώδικο στον Ζήση Βρύζα ζητώντας εντός τριών ημερών να του καταβληθούν τα χρήματα με τόκους. Εκείνος ωστόσο εμφανίζεται να μην το έπραξε κι η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.

Μετά την έκταση που πήρε το θέμα στα ΜΜΕ, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δημήτρη Σαλπιγγίδη, Γιώργος Βήτας, εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο τονίζεται ότι η πλευρά του πελάτη του δεν επιθυμεί να δοθεί άλλη έκταση στο θέμα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πλευρές είναι σε επαφές για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Συγκεκριμένα το δελτίο τύπου αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύματα, που έχοντας ως αιτία μία οικονομική εκκρεμότητα προς εμένα, έχουν δει τα φώτα της επικαιρότητας κατά καιρούς, επιθυμώ να δηλώσω τα εξής:

Οι σχέσεις μου με τον Ζήση Βρύζα αριθμούν πάρα πολλά χρόνια. Εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα, όπως και η επικοινωνίας μας, που δεν έχει διακοπεί σε κανένα χρονικό σημείο. Η όποια οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ μας, αφορά εμένα και τον Ζήση μόνον και δεν επιθυμώ καμία απολύτως κοινολόγηση και περαιτέρω παρουσίαση. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, ούτε εγώ, ούτε ο πληρεξούσιος Δικηγόρος εμού ή του Ζήση Βρύζα, έχουμε προβεί σε οιαδήποτε δήλωση, πληροφόρηση, ανακοίνωση, θα πρέπει να λέει κάτι σε όλους αυτούς, που με βάση ένα δικαστικό γεγονός, ξεχειλώνουν πολλές φορές την πραγματικότητα και δημιουργούν μυθεύματα.

Η τακτοποίηση της εκκρεμότητας, ο τρόπος που αυτό θα γίνει, αφορά εμένα προσωπικά. Δεν θα επανέλθω περαιτέρω για το θέμα αυτό, που για μένα κλείνει εδώ και δεν επιθυμώ κάποια άλλη διευκρίνιση».

Πηγή: skai.gr

