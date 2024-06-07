Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο παίκτης που αλλάζει τις ισορροπίες στο ΣΕΦ

Ο Ντίνος Μήτογλου ξέρει τι πρέπει να κάνει κόντρα στον Ολυμπιακό για να οδηγήσει την ομάδα του στο πολυπόθητο διπλό

Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με μοναδικό σκοπό να κάνουν το «break».

Ο Επτάστερος παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Game 1 και σίγουρα ο Εργκίν Αταμάν δεν θέλει να το αφήσει έτσι. Ο Τούρκος τεχνικός θέλει να πάρει το μέγιστο που μπορεί από κάθε παίκτη για να φύγει ο Παναθηναϊκός με το διπλό από το Φάληρο.

