Σαχτάρ Ντόνετσκ: Bραζιλιάνικη σπίθα απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός καλείται -οριστικά πια- να αντιμετωπίσει μία από τις πιο ιστορικές και ποιοτικές ομάδες της Ανατολικής Ευρώπης στον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, με πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία, ισχυρό ρόστερ και μεγάλες φιλοδοξίες, αποτελεί έναν αντίπαλο, που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Η ουκρανική ομάδα έχει ήδη δείξει τις διαθέσεις της, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις στους πρώτους γύρους της διοργάνωσης.

Εμφατικές νίκες και προκρίσεις

Η Σαχτάρ ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επικρατώντας της Ίλβες με συνολικό σκορ 6-0 στον 1ο προκριματικό γύρο του Europa League. Η άνετη πρόκριση επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ετοιμότητα και την ποιότητα του ρόστερ της. Στον 2ο γύρο, απέναντι στην Μπεσίκτας, η Σαχτάρ άστραψε και βρόντηξε στην πρώτη αναμέτρηση που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας με 4-2. Τα γκολ των Άλισον και Εγκινάλδο έδωσαν από νωρίς προβάδισμα δύο τερμάτων, ενώ ο Κέβιν με δύο προσωπικά τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο «σφράγισε» τη νίκη, παρά τις προσπάθειες των Τούρκων να επιστρέψουν στο ματς. Στη ρεβάνς .......... την πρόκριση των Ουκρανών, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του ουκρανικού πρωταθλήματος, το οποίο ξεκινά την ερχόμενη Κυριακή (03/08).

Πορεία και απολογισμός της περασμένης σεζόν

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η Σαχτάρ συμμετείχε στη League Phase του Champions League, όπου κατέλαβε την 27η θέση ανάμεσα σε 36 ομάδες. Παρότι έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, έμεινε στο… παρά πέντε εκτός συνέχειας, χάνοντας την ευκαιρία να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Στο εγχώριο πρωτάθλημα, η ομάδα τερμάτισε 3η, πίσω από την Ντνίπρο και την πρωταθλήτρια Ντινάμο Κιέβου.

Αρντά Τουράν: Νέα εποχή στον πάγκο

Το φετινό καλοκαίρι, η Σαχτάρ προχώρησε σε σημαντική αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Αρντά Τουράν να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας. Ο πρώην διεθνής Τούρκος, γνωστός για το πάθος και την ένταση που έβγαζε ως ποδοσφαιριστής, επιχειρεί να μεταφέρει αυτά τα στοιχεία και στην προπονητική του φιλοσοφία. Ήδη, η ομάδα παρουσιάζει πιο επιθετικό και γρήγορο ποδόσφαιρο, με έμφαση στην κατοχή και την κάθετη ανάπτυξη. Η παρουσία του Τουράν έχει φέρει νέα πνοή, ενώ η διοίκηση δείχνει να του δίνει χώρο και χρόνο για να χτίσει κάτι σταθερό.

Σαχτάρ Ντόνετσκ: Το προφίλ της αντιπάλου του Παναθηναϊκού

Ρόστερ με ποιότητα, ταλέντο και βραζιλιάνικη σφραγίδα

Η Σαχτάρ διατηρεί το γνώριμο βραζιλιάνικο στοιχείο στο ρόστερ της, με παίκτες όπως οι Άλισον, Εγκινάλδο, Πεδρίνιο και Κέβιν να προσφέρουν ταχύτητα, τεχνική και δημιουργία. Ξεχωρίζει ο Γκεόργκι Σουντάκοφ, 22 ετών, ο οποίος πέρυσι εντυπωσίασε με 15 γκολ και 6 ασίστ, αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό της ομάδας στη μεσαία γραμμή. Η μοναδική μεταγραφή μέχρι στιγμής είναι ο Μάρλον, στόπερ που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Λος Άντζελες FC, ενισχύοντας την αμυντική γραμμή με εμπειρία και δύναμη.

Σαχτάρ Ντόνετσκ: Το προφίλ της αντιπάλου του Παναθηναϊκού

Έδρα και συνθήκες αγώνα

Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, η Σαχτάρ αγωνίζεται σε ουδέτερες έδρες για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Το Reymana Stadium στην Κρακοβία έχει επιλεγεί ως έδρα για τα ματς του Europa League, και εκεί θα διεξαχθεί η ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στις 14 Αυγούστου. Το πρώτο ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 7 Αυγούστου.

