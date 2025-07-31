ΑΕΚ: Αποστολή εξετελέσθη με στιλ… Νίκολιτς

Η ΑΕΚ έκανε στην Ουγγαρία όσα ακριβώς υποσχέθηκε και ο προπονητής της Μάρκο Νίκολιτς. Δεν απειλήθηκε και με προσοχή στα μετόπισθεν καθάρισε την πρόκριση, στον επόμενο γύρο του Conference League, απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, με το φτωχό 0-0 να της αρκεί και με το παραπάνω, χάρη στη νίκη με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση πάλεψε μέχρι και στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού να πάρει τη νίκη, όμως τόσο η ατυχία της, όσο και η αστοχία της δεν της το επέτρεψαν, όμως αυτό μικρή σημασία έχει, καθώς πλέον όλοι στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο, στρέφουν την προσοχή τους στον Άρη Λεμεσού, που είναι ο επόμενος αντίπαλος στον ευρωπαϊκό άθλο του «Δικεφάλου».

Φοβερός και τρομερός ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, που ήταν αυτός που έκοβες τις επιθέσεις των Ισραηλινών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσε και αυτές της Ένωσης. Εξαιρετικό επίσης και το ντεμπούτο του Ραζβάν Μαρίν, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 65’ και έκανε άνω κάτω όλη την αμυντική γραμμή της Χάποελ.

Στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς:

Ο Σέρβος συνέχισε σταθερά με ρόμβο, σε σύστημα 4-4-2, με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Στα αριστερά της άμυνας παρέμεινε ο Πήλιος, στα δεξιά ο Ρότα, ενώ αμυντικό δίδυμο οι Μουκουντί και Ρέλβας. Τον ρόλο του αμυντικού χαφ ανέλαβε ο Μάνταλος, με τους Περέιρα και Πινέδα να τον πλαισιώνουν στη μεσαία γραμμή. Στο «10» μπήκε ο Γκατσίνοβιτς, ενώ στην επίθεση δίπλα στον Ζίνι, βρέθηκε ο Κοϊτά.

Το ματς:

Η πρώτη επικίνδυνη επίθεση στην αναμέτρηση ανήκει στους Ισραηλινούς με τον Νταβιτσάντα να επιχειρεί το μακρινό σουτ, με στόχο να τσεκάρει τα αντανακλαστικά του Στρακόσα. Η μπάλα κατευθυνόταν προς την εστία, αλλά ο Μουκουντί πετάχτηκε και έδιωξε σε κόρνερ, στο 22ο λεπτό.

Από αυτό ακριβώς το κόρνερ η Χάποελ απείλησε ξανά. Οι, τυπικά τουλάχιστον, γηπεδούχοι έκαναν μία υπέροχη κομπίνα, με τον Κάνγκουα να βγαίνει σε θέση βολής. Για καλή τύχη της ΑΕΚ, ο 26χρονος μέσος δεν έβαλε πολύ δύναμη στο τελείωμα του, με τον Αλβανό κίπερ να μπλοκάρει σταθερά.

Από εκεί και έπειτα η ΑΕΚ αντέδρασε και πήρε τα ηνία του παιχνιδιού. Ο Κοϊτά ήταν αυτός που έκανε πρώτος αισθητή την παρουσία του στην αντίπαλη εστία, με τον Μαυριτανό να εξασφαλίζει λίγο χώρο για τον εαυτό του και στο 28’ εξαπέλυσε έναν από τους γνωστούς του κεραυνούς και μάλιστα με το αριστερό, το κακό του πόδι. Ο Ελιάσι όμως απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε το 0-0

Ο Κοϊτά δεν το έβαλε κάτω όμως και προσπάθησε να βρει το γκολ που τόσο έψαχνε. Στο 40ο λεπτό ο Γκατσίνοβιτς πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπλόριαν και βρήκε τέλεια τον 26χρονο.

Αυτός δεν το σκέφτηκε ούτε δευτερόλεπτο και εκτόξευσε άλλο έναν πύραυλο, με τον αντίπαλο κίπερ να αποκρούει ξανά, αυτή τη φορά στην απέναντι γωνία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Χάποελ μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και λίγο έλλειψε μάλιστα να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Στο 47ο λεπτό ο Πέρετς έπιασε μία εξαιρετική κεφαλιά μέσα στην «κιτρινόμαυρη» περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά ο Στρακόσα έδιωξε πάνω σε αντίπαλο που ήταν εκτεθειμένος, με τη φάση να λήγει εκεί.

Οι Ισραηλινοί απείλησαν ξανά με κεφαλιά στο 52’ με τον Ζλατάνοβιτς να σηκώνεται ολομόναχος, όμως δεν κατάφερε να δώσει στην μπάλα τροχιά προς την εστία και την έστειλε πολλά μέτρα άουτ.

Μετά από αυτή την ψυχρολουσία, η ΑΕΚ μπήκε ξανά σε… εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά από μία πανέμορφη συνεργασία των Πινέδα και Ρότα, ο Έλληνας διεθνής έβγαλε μία υπέροχη μπαλιά στον Γκατσίνοβιτς, αλλά αυτός λίγα μέτρα πιο πίσω από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, σπαταλώντας την ευκαιρία στο 54ο λεπτό.

Στο 75ο λεπτό ήρθε και η σειρά της Ένωσης να πετύχει το δοκάρι, χάρη στο τρομερό σλάλομ του Ραζβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον ελεύθερο Πιερό. Ο

Μεγαλόσωμος επιθετικός ζύγισε το σουτ, εκτέλεσε και λίγο έλλειψε να γκρεμίσει το οριζόντιο δοκάρι, με την μπάλα να περνάει στη συνέχεια άουτ.

Ακόμη μία απίθανη ευκαιρία χαράμισε η ΑΕΚ στο 90+4’ με τον Πήλιο να βγάζει μπαλιά πάρε βάλε στον Λιούμπιτσιτς, ο δεύτερος όμως έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ελιάσι.

