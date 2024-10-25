Σαββόπουλος: «Οι δυνατότητες που δίνει στον Μάντζιο το βαθύ ρόστερ»

Ο Άκης Μάντζιος θα μπορέσει να διαφοροποιήσει τα πρόσωπα της 11άδας ανάλογα την καταπόνηση και την προσπάθεια που θα καταβάλουν οι ποδοσφαιριστές του στον Άρη απέναντι στο «τριφύλλι», όπως ανέφερε ο Αλέξης Σαββόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



O ρεπόρτερ των πρωτοπόρων της Stoiximan Super League σχολίασε ότι: «Έχει περισσότερες επιλογές, έχει μεγαλύτερο βάθος φέτος. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο ήταν αυτό που κατάφερε πέρυσι. Την ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου θ’ αρχίσει να τη σκέφτεται από το βράδυ της Κυριακής και θ’ αποφασίσει για τις αλλαγές που θα γίνουν».



Παράλληλα, σημείωσε ότι: «Θέλει να τελειώσει τις εκκρεμότητες με τους παίκτες μέσα στο 2024, ένα θέμα είναι του Σιφουέντες για να τον αγοράσει από τη Ρέιντζερς, άλλο η ανανέωση του Νταρίντα, ενώ λήγουν και τα συμβόλαια των Βέλεθ και Μοντόγια».



Ακούστε το ρεπορτάζ :

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.