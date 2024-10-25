Europa League: Πρόστιμο της UEFA στον Ολυμπιακό για το ματς με την Μπράγκα

Πρόστιμο για το ματς με την Μπράγκα επιβλήθηκε στον Ολυμπιακό.
Στον αγώνα με τους Πορτογάλους για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο παρατηρητής σημείωσε στην έκθεσή του μπλοκαρισμένους διαδρόμους στις εξέδρες του «Καραϊσκάκη».
Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν επιβλήθηκε χρηματική ποινή στην ερυθρόλευκη ΠΑΕ, η οποία φτάνει στις 7.000 ευρώ.
Πηγή: sport-fm.gr
