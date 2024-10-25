Η Δίκη στον ΣΚΑΪ, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Παναθηναϊκός - Άρης, η αθέατη πλευρά και ο συνωστισμός της κορυφής. Αναλύουν ο προπονητής του Παναιτωλικού Γιάννης Πετράκης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Αποκάλυψη: Οι 14 επιδρομές της εγκληματικής οργάνωσης πριν τη δολοφονία Λυγγερίδη. Στο studio, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Μάκης Κοψίδης, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Αϊβαλιώτης και οι δημοσιογράφοι Πάρις Κουρτζίδης και Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

