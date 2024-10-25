Σε καταγγελία στην UEFA προχώρησε η Μπάγερν Μονάχου, όπως ανέφερε η γερμανική «Bild», υποστηρίζοντας πως το πούλμαν της ομάδας δέχθηκε επίθεση με πέτρες λίγο πριν από τον αγώνα της Τετάρτης (23/10) με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Μπάγερν στο «Μονζουίκ» δέχθηκε πέτρες καθ' οδόν για το γήπεδο και μολονότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, υπήρξε σημαντική φθορά στο παράθυρο της πόρτας του οδηγού.

Η UEFA ανέφερε πως θα ερευνήσει την υπόθεση, σύμφωνα με το γερμανικό Μέσο, ξεκινώντας ήδη επαφές με την αστυνομία της Βαρκελώνης.

Πηγή: skai.gr

