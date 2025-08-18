Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αξιοποίησε το διάλειμμά του και ταξίδεψε στην Αγγλία, με προορισμό το Μάντσεστερ.

Σκοπός του ήταν να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο ντέρμπι της πρεμιέρας της Premier League απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο Λιθουανός τεχνικός φωτογραφήθηκε χαμογελαστός μπροστά από το εμβληματικό «Ολντ Τράφορντ», όμως στο τέλος έφυγε με πικρή γεύση.

Η Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Άρσεναλ χάρη σε γκολ του Ρικάρντο Καλαφιόρι, συνεχίζοντας έτσι την κακή εικόνα που είχε παρουσιάσει και την περσινή σεζόν στο πρωτάθλημα.

