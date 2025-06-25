Με απόφαση του Γιάννη Βρούτση επιβλήθηκε πρόστιμο στην Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, λόγω οκτώ κρουσμάτων ντόπινγκ μέσα σε έναν χρόνο.

Για την ακρίβεια, ο υπουργός Αθλητισμού προέβη στην κίνηση να παρακρατηθεί ποσοστό 20% (δηλαδή 48.008,52 ευρώ) από την τακτική επιχορήγηση που δίνεται στην Ομοσπονδία (240.042,62€).

Η ανακοίνωση:

Με Απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, παρακρατείται ποσοστό 20%, ήτοι 48.008,52€, από την τακτική επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για το 2025 (συνολικού ύψους 240.042,62€).

Ο Υπουργός Αθλητισμού, έχοντας υπόψη:

*την πολυκριτηριακή αξιολόγηση του συστήματος «Χίλων» και τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων, υποκριτηρίων και δεικτών (μεταξύ των οποίων και τα «θετικά δείγματα» στο αντιντόπινγκ), απ’ όπου προκύπτει η συνολική κατάταξη για την ετήσια τακτική επιχορήγηση των αθλητικών Ομοσπονδιών,

*την εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ για την «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4791/2021 περί κυρώσεων σε αθλητικούς φορείς»,

*Τη σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αθλητισμού,

ενεργοποίησε, για πρώτη φορά, τις πρόσθετες πειθαρχικές ενέργειες και τα πρόστιμα που προβλέπονται, έπειτα από την κύρωση το 2021 του αναθεωρημένου, Κώδικα Αντιντόπινγκ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), στο ΔΣ του οποίου μετέχει ο κ. Βρούτσης ως εκπρόσωπος των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 (2.2 και 3) η «παρακράτηση μέρους ή όλης της χρηματοδότησης» ενδείκνυται, εφόσον έχουν διαπραχθεί οκτώ ή και περισσότερες παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ από αθλητές ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με συγκεκριμένη εθνική ομοσπονδία, κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών.

Εν προκειμένω, στην Ομοσπονδία Άρσης Βαρών έχουν διαπιστωθεί ότι διαπράχθηκαν οκτώ παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ από τις 15/12/2023 (ημερομηνία πρώτου ελέγχουν από τον οποίο προέκυψε Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα) έως και τις 06/12/2024 (ημερομηνία τελευταίου ελέγχου από τον οποίο προέκυψε Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα).

Τέσσερις εξ αυτών των παραβάσεων έχουν ήδη τελεσιδικήσει (με ποινές αποκλεισμού αθλητή/τριας 3 έτη, 2 έτη, 4 έτη και 2 έτη, αντίστοιχα) και στις υπόλοιπες τέσσερις έχει γίνει από τον ΕΟΚΑΝ επίσημη Κοινοποίηση Παράβασης (με ποινές αποκλεισμού αθλητή/τριας 10 μήνες, 12 έτη, προσωρινός αποκλεισμός και 4 έτη, αντίστοιχα).

