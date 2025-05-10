Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Αϊντχόφεν, Άλκμααρ, Γκλάντμπαχ και Λιντς «τσεκάρουν» Βαγιαννίδη στο ντέρμπι

Αρκετοί σύλλογοι της Ευρώπης αναμένεται να παρακολουθήσουν το ντέρμπι «αιωνίων» για χάρη του Γιώργου Βαγιαννίδη

Παναθηναϊκός: Αϊντχόφεν, Άλκμααρ, Γκλάντμπαχ και Λιντς «τσεκάρουν» Βαγιαννίδη στο ντέρμπι

Ο Βαγιαννίδης έχει μπει για τα καλά στο μικροσκόπιο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως φάνηκε και από την παρουσία πολλών σκάουτερ στο πρόσφατο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού. Εκτός από την Αϊντχόφεν, που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον, το ίδιο κάνουν και η Άλκμααρ, η Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ αλλά και η Λιντς από την Αγγλία, με απεσταλμένους να δίνουν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος, όπως αποκάλυψε πρόσφατα το monobala.gr, έκλεισε συνεργασία με το μεγάλο πρακτορείο Base.

