Ατρόμητος-ΟΦΗ: Πρόβα τζενεράλε για τους Κρητικούς, πριν τον μεγάλο τελικό

Η αυλαία της Stoiximan Super League είναι έτοιμη να πέσει και η 6η αγωνιστική των playoffs για τις θέσεις 5-8 πρόκειται να ξεκινήσει.



Ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ σε μία αναμέτρηση με μηδαμινό βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως και οι δύο ομάδες δεν σκοπεύουν να δουν την αναμέτρηση αυτή ως μία τυπική διαδικασία.



Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία θέλει να αποχαιρετήσει τη φετινή σεζόν με ψηλά το κεφάλι και να αφήσει μία γλυκιά γεύση στους φίλους της. Άλλωστε η αλήθεια είναι πως φέτος οι οπαδοί του Ατρόμητου δεν έχουν πάρει πολλές χαρές στα εντός έδρας παιχνίδια, καθώς στα τελευταία εννέα ματς στο Περιστέρι έχει κερδίσει μόλις μία φορά.



Από την απέναντι πλευρά ο ΟΦΗ επίσης δεν έχει να κερδίσει τίποτα ουσιαστικό από την αναμέτρηση, όμως με τον τελικό να πλησιάζει οι Κρητικοί θέλουν να πάνε με ανεβασμένη ψυχολογία σε ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της ιστορίας τους.



Είναι ξεκάθαρο πως στις τελευταίες τους αναμετρήσεις ο ΟΦΗ έχει στραμμένο το βλέμμα στον Ολυμπιακό και γι’ αυτό μετράει απανωτά αρνητικά αποτελέσματα, με πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία του επτά παιχνίδια. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει αυτό το τροπάριο και ο Μίλαν Ράσταβατς το ξέρει πολύ καλά.

Οι πιθανές 11άδες:

Ατρόμητος (Π. Γκαρσία): Κοζέλεφ, Αθανασίου, Μανσούρ, Μπρόρσον, Μουντές, Τσιγγάρας, Ουετραόγκο, Ρέγες, Καλοσκάμης, Μίχρολ, Μπάκου

ΟΦΗ (Μ. Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Φούντας, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο



Διαιτητής: Βεργέτης Χρήστος

Βοηθοί: Μπαλιάκας Αλέξανδρος, Οικονόμου Σπήλιος

4ος: Ανδρικόπουλος Ιωάννης

VAR: Ευαγγέλου Άγγελος, Κουκούλας Παναγιώτης

