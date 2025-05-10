Μεντιλίμπαρ: «Όλα τα παιχνίδια πρόβα για τον τελικό και κάθε παιχνίδι πρόβα για το επόμενο»

Το πρωτάθλημα Ελλάδος βρίσκεται μόλις μία στροφή πριν το φινάλε του και για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό, σε ακόμη ένα φετινό «αιώνιο» ντέρμπι.



Μπορεί ο τελικός του Κυπέλλου να πλησιάζει, όμως για τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν υπάρχει κανένα ματς, πέρα από το ερχόμενο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Η νοοτροπία μας θα είναι ίδια με αυτή που είχαμε μέχρι τώρα, οπού παρόλο που έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και δείχνουμε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Θέλουμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι και να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Αυτοί είναι δεύτεροι, εμείς πρώτοι, γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και οι δύο ομάδες ξεχωριστά ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Νομίζω πως και οι δύο ομάδες δεν έχουν λόγο να αλλάξουν πολλά πράγματα και θα συνεχίσουν με την ίδια ιδέα που έχουν μέχρι τώρα».«Όλα τα παιχνίδια είναι πρόβα για τον τελικό και όλα τα παιχνίδια είναι πρόβα για το επόμενο παιχνίδι. Κάθε αγώνα που δίνεις μπορείς να τον χρησιμοποιείς για τον επόμενο και κάθε φορά προσπαθούμε να δείξουμε το ίδιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Επομένως, εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας, προπονούμαστε καθημερινά όλοι μαζί και δεν χρειαζόμαστε κάποια ιδιαίτερη στιγμή για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη ενδεκάδα. Θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη γνώση μας, όλη τη δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις και όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει για να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται σε αυτά που απομένουν».

