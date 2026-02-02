Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 2025, όταν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια, μετά και την σοκαριστική ήττα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό με σκορ 3-2 για τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League.

Πέρασαν πεντέμισι μήνες και ο Ρουί Βιτόρια, όπως όλα δείχνουν βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 55χρονος Πορτογάλος τεχνικός λοιπόν, έχει δώσει τα χέρια και θα προπονεί για τον επόμενο 1,5 χρόνο την Αλ-Γουάσλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Αλ-Γουάσλ βρίσκεται στην 4η θέση της λίγκας των ΗΑΕ και πορεύεται εδώ και καιρό με υπηρεσιακό προπονητή τον Σουηδό, Μεσούτ Μεράλ, που πήρε τα ηνία από τον Λουίς Κάστρο, τον περασμένο Νοέμβριο.

Θυμίζουμε ότι ο Βιτόρια, θα προπονήσει για δεύτερη φορά μια ομάδα από την Αραβία, καθώς από τον Ιανουάριο του 2019, ως και τον Δεκέμβριο του 2020, κάθισε στον πάγκο της Αλ Νασρ.

