ΑΕΚ: Δημοσίευσε βίντεο με τις «21 λάθος διαιτητικές αποφάσεις» του Μάκελι - Μιλάει για «σφαγή»

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, η ΑΕΚ παραθέτει 21 φάσεις που θεωρεί λανθασμένες και επιβαρυντικές εις βάρος της, υποστηρίζοντας ότι συνθέτουν μια εικόνα ξεκάθαρης διαιτητικής αδικίας

Η Ένωση επιχειρεί να παρουσιάσει συγκεντρωμένα όλα όσα -όπως υποστηρίζει- συνέβησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και οδήγησαν στην ένταση γύρω από τη διαιτησία του Μάκελι.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κλιμακώνει την αντίδρασή της για τη διαιτησία του Ντάνι Μάκελι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media με όλες τις φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται. Η κίνηση αυτή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από την προηγούμενη ανακοίνωση της ομάδας, όπου γινόταν λόγος για σοβαρά λάθη και για πρόθεση να παρουσιαστεί αναλυτικό οπτικό υλικό.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, η ΑΕΚ παραθέτει 21 φάσεις που θεωρεί λανθασμένες και επιβαρυντικές εις βάρος της, υποστηρίζοντας ότι συνθέτουν μια εικόνα ξεκάθαρης διαιτητικής αδικίας. Η Ένωση τονίζει ότι οι αποφάσεις αυτές επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα, με αποκορύφωμα το πέναλτι των καθυστερήσεων, το οποίο χαρακτηρίζει «εφεύρεση» και θεωρεί ότι της στέρησε μια καθαρή νίκη.

Η οργή εντός της ομάδας ήταν έντονη από το βράδυ του αγώνα, με στελέχη, προπονητή και ποδοσφαιριστές να εκφράζουν δημόσια την αγανάκτησή τους για τη διαιτητική εικόνα. Με τη σημερινή δημοσίευση, η ΑΕΚ επιχειρεί να παρουσιάσει συγκεντρωμένα όλα όσα -όπως υποστηρίζει- συνέβησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και οδήγησαν στην ένταση γύρω από τη διαιτησία του Μάκελι.

