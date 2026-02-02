Την Παρασκευή ξεκινά ένας πολυαναμενόμενος χειμερινός αθλητικός αγώνας με πλούσια ιστορία και δεν πρόκειται μόνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία.

Περισσότερα από 8.600 χιλιόμετρα μακριά από την τελετή έναρξης στο Μιλάνο, χιλιάδες θεατές θα συρρεύσουν στο Ford Idaho Center στο Μπόιζι του Άινταχο για να παρακολουθήσουν σκιέρ να καλπάζουν κυριολεκτικά σε μια διαδρομή γεμάτη άλματα, κρίκους και πύλες.

Ορισμένοι από αυτούς τους αθλητές θα φτάσουν ταχύτητες 65 χιλιομέτρων την ώρα – εντυπωσιακό επίτευγμα αν σκεφτεί κανείς ότι αγωνίζονται ουσιαστικά σε επίπεδη πίστα. Όμως αυτοί οι σκιέρ έχουν ένα κρυφό όπλο – ή, για την ακρίβεια, ένα κόλπο που καλπάζει στην άλλη άκρη του σχοινιού τους.

Η Ιστορία του Skijoring

Παρουσιάστηκε ως άθλημα επίδειξης στο Σεν Μόριτς της Ελβετίας το 1928 και το skijoring κατέχει την τιμή να είναι το πρώτο άθλημα επίδειξης στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, οι ρίζες του εκτείνονται πολύ πριν από την ολυμπιακή του εμφάνιση.

Με διαφορετικές μορφές σε κάθε ήπειρο, η ιστορία του skijoring είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Ευτυχώς, υπάρχει μια «ζωντανή εγκυκλοπαίδεια» του αθλήματος στο πρόσωπο της Loren Zhimanskova, προέδρου των SkijorUSA και Skijor International.

Κεντρική φυσιογνωμία στον συντονισμό του αμερικανικού skijoring και βασικός παράγοντας της αυξανόμενης δημοφιλίας του, η Zhimanskova συνδυάζει το πάθος για το άθλημα με μια φαινομενικά ανεξάντλητη γνώση της ιστορίας και των ανθρώπων του. Γεννημένο στην Ευρώπη, το skijoring έχει πάρει πολλές μορφές με την πάροδο των χρόνων. Ξεκίνησε με σκιέρ που τους έσερναν τάρανδοι στη Λαπωνία, πριν δοκιμαστεί πίσω από άλογα, σκύλους και – με μεγάλη δημοφιλία από τη δεκαετία του 1950 – μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα.

Η Zhimanskova έχει ακούσει ακόμη και για skijorers που ρυμουλκούνταν από αεροπλάνα, αν και επιμένει ότι οι αθλητές άφηναν το σχοινί πριν την απογείωση.

Η παγωμένη λίμνη του Σεν Μόριτς – οικοδέσποινα του λαμπερού ετήσιου White Turf από το 1907 – έχει χαρακτηριστεί ως το πνευματικό σπίτι του αθλήματος. Ωστόσο, το skijoring πέρασε σύντομα τον Ατλαντικό και από τότε έχει εξελιχθεί σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο άθλημα στις ΗΠΑ.

Αναβάτης ή όχι;

Η βασική διαφορά από την ευρωπαϊκή εκδοχή του skijoring είναι ότι στις ΗΠΑ το άλογο έχει αναβάτη. Ενώ στην Ελβετία πολλοί αθλητές μεγαλώνουν σε ράντσα αλόγων και κάνουν σκι, στις ΗΠΑ οι περισσότεροι είναι είτε εξαιρετικά ικανοί ιππείς είτε εξαιρετικά ικανοί σκιέρ. Για πολλούς Αμερικανούς αναβάτες και σκιέρ, η γραμμή εκκίνησης είναι η πρώτη φορά που γνωρίζονται.

«Απλώς ενώνουν τα ταλέντα τους και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν – και αυτό το κάνει διασκεδαστικό», δήλωσε η Zhimanskova στο CNN Sports το 2022.

Στο White Turf, οι αθλητές κάνουν δύο γύρους σε μια πλήρως επίπεδη, οβάλ πίστα, ξεκινώντας ταυτόχρονα, ενώ το δυτικό στυλ απαιτεί από τους skijorers να διασχίσουν μια πίστα εμποδίων με άλματα, κρίκους για συλλογή και πύλες, σε μορφή χρονομέτρησης.

Το White Turf έχει χαρακτηριστεί ως «παιδική χαρά των πλουσίων και διάσημων», με χορηγούς από τη BMW έως την Credit Suisse, και η Zhimanskova πραγματοποίησε το όνειρό της να ζήσει αυτή τη λάμψη από κοντά το 2016.

«Όταν πάτησα σε εκείνη την παγωμένη λίμνη, ένιωσα ότι βρισκόμουν σε ιερό έδαφος», είπε. «Ως ιστορικός, ήμουν πραγματικά εκεί και θα το έβλεπα με τα μάτια μου. Και ήταν κάθε bit τόσο εντυπωσιακό όσο το φανταζόμουν».

Η εμπειρία αυτή της έδωσε επίσης την ευκαιρία να εξηγήσει στους ντόπιους πώς διεξάγεται το άθλημα διαφορετικά στις ΗΠΑ.

Η αντίδρασή τους; «Είστε τρελοί». «Δεν είχαν ιδέα πώς κάνουμε skijoring εδώ», είπε η Zhimanskova. «Κι εγώ τους απάντησα: "Είναι αστείο που το λέτε αυτό, γιατί όταν περιγράφω πώς το κάνετε εσείς στην Ελβετία… εμείς νομίζουμε ότι είστε τρελοί!” Οπότε γελάσαμε όλοι».

Η επαγγελματίας skijorer του δυτικού στυλ Megan Smith συμφωνεί με την ελβετική εκτίμηση: «Ο μέσος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το κάνει. Είναι τρελό», είπε στο CNN Sports νωρίτερα φέτος. «Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ζώα είναι επικίνδυνο. Τα άλογα μπαίνουν πολύ στο παιχνίδι, τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα και οι σκιέρ μερικές φορές μπλέκονται στο σχοινί». Χρειάζεται να είσαι ένας ιδιαίτερος τύπος σκιέρ, πρόθυμος να κάνει τρελά πράγματα. Όπως είπα, δεν νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος θα μπορούσε να το κάνει».

Αμερικανική φιλοξενία

Παρά την ύπαρξη παλιών διοργανώσεων, όπως στο Leadville του Κολοράντο – ένας χώρος 77 ετών όπου οι αγώνες διεξάγονται στον κεντρικό δρόμο της πόλης – οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν ένα εμβληματικό γεγονός όπως το White Turf, και αυτό είναι συνειδητή επιλογή.

Η ψυχή του αμερικανικού skijoring βρίσκεται στην τεράστια ποικιλομορφία και τη μοναδικότητα κάθε διοργάνωσης. Ενώ το White Turf διεξάγεται μία φορά τον χρόνο, τρεις Κυριακές του Φεβρουαρίου, η σεζόν του skijoring στις ΗΠΑ διαρκεί από τις αρχές Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου, με αγώνες από το Κάλγκαρι κατά μήκος των Βραχωδών Ορέων έως το Ridgeway.

Αν και οι αγωνιζόμενοι μπορούν να περιμένουν παρόμοιο μήκος πίστας και βάθος χιονιού, όλοι οι αγώνες διοργανώνονται ανεξάρτητα, διαμορφωμένοι σύμφωνα με τις επιθυμίες των διοργανωτών. Ορισμένοι, όπως στο Leadville, διεξάγονται σε κεντρικούς δρόμους. Άλλοι σε χώρους ροντέο ή σε χωράφια με σανό. Το κοινό στοιχείο, όμως, είναι η έμφαση στο πλήθος των θεατών.

«Όσο περισσότερο αλληλεπιδράς με το κοινό, τόσο περισσότερο φωνάζουν. Και αυτό είναι διασκεδαστικό», είπε η Smith. «Τρέχεις, ρίχνεις μια ματιά, χαμογελάς και ο κόσμος σε ενθαρρύνει. Υπάρχουν εκφωνητές, πολλή μουσική». Τα χρηματικά έπαθλα διαφέρουν, από ποσά που φτάνουν τις 40.000 δολάρια έως απλά “jackpot” από τα τέλη συμμετοχής. Ορισμένοι αγώνες μάλιστα ανταμείβουν τον νικητή με άλογο ή προσαρμοσμένη σέλα.

Η ενσωμάτωση του skijoring ως κεντρικού στοιχείου ενός ευρύτερου φεστιβάλ σαββατοκύριακου, με φαγητό και ζωντανή μουσική, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, αν και παραμένουν και οι διήμερες, καθαρά αγωνιστικές διοργανώσεις.

«Όλοι θέλουν να το κάνουν με τον δικό τους τρόπο… το σέβομαι αυτό, είναι στη φύση του αμερικανικού αθλητισμού να είναι ευέλικτος», είπε η Zhimanskova. «Ως κοινότητα είμαστε πολύ ενωμένοι· απλώς κάθε διοργάνωση χρειάζεται τη δική της τοπική ταυτότητα».

Πηγή: skai.gr

