Ρώσος δημοσιογράφος: «Ο Ιβάν Σαββίδης αναλαμβάνει τη Ροστόφ»

Για επιστροφή του Ιβάν Σαββίδη στην κεφαλή της Ροστόφ κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ. Όπως αναφέρει στο κανάλι του στο Telegram, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να αναλάβει τον έλεγχο της ρωσικής ομάδας, στην οποία διετέλεσε πρόεδρος και την τριετία 2002-2005.

«Ο έλεγχος του συλλόγου μεταφέρεται σταδιακά σε έναν Ρώσο με ελληνικές ρίζες. Σύντομα αναμένεται η απόφαση για τη μεταβίβαση του 49% των μετοχών από τον πρόεδρο του συλλόγου, Αρτάσες Αρουτιουνιάντς, στον Σαββίδη, αλλά και του 25,99% από την Περιφέρεια του Ροστόφ», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό δημοσίευμα προσθέτοντας πως επίσημες ανακοινώσεις θα υπάρξουν μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη.

