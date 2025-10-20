Λογαριασμός
Οπαδός του Παναθηναϊκού «κανονίζει» με τον Αταμάν να σηκώσουν το όγδοο

Δείτε το απίθανο βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok με τον Εργκίν Αταμάν να τα… κανονίζει με φίλο του Παναθηναϊκού AKTOR, που του ζητάει το όγδοο Ευρωπαϊκό

Αταμάν

Ένα ωραίο σκηνικό εκτυλίχθηκε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Κολοσσού στη Ρόδο (67-90) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αποστολή που εν μέσω αποθέωσης από τους φίλους της ομάδας είχε επιβιβαστεί στο πούλμαν για να πάρει το δρόμο για το αεροδρόμιο, όταν ένας φίλος του «τριφυλλιού» πλησίασε έξω από το όχημα και είδε τον Εργκίν Αταμάν.

Με νοήματα ζήτησε από τον Τούρκο προπονητή να οδηγήσει τους «πράσινους» στην κατάκτηση της όγδοης Ευρωλίγκας, με τον Αταμάν να χαμογελά, να του κάνει το σήμα της νίκης (ή να δείχνει τη δεύτερη Ευρωλίγκα που θέλει να πάρει με τον Παναθηναϊκό) και να του κάνει thumbs up.

