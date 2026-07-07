Σε ρυθμούς «3D» κινείται ολόκληρη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με το «τριφύλλι» να ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο… σπίτι του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Διαμαντίδης θα αναλάβει διοικητικό πόστο στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγοι.

Τη μεγάλη αυτή επιστροφή γιόρτασε και η ΠΑΕ, η οποία με μία ανάρτηση στα social media τον καλωσόρισε πίσω χρησιμοποιώντας μόλις μία απλή και λιτή πρόταση, η οποία ωστόσο περιγράφει σε απόλυτο βαθμό τη συνεισφορά και τον μύθο του Δημήτρη Διαμαντίδη στους «πράσινους»: «Diamonds are forever».

Ο μεγάλος άσος του Παναθηναϊκού θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια. Πρόκειται για μια από τις… βόμβες που είχε προαναγγείλει από το πρωί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

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