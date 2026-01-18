Λογαριασμός
Προσγειώθηκε στην Ελλάδα ο Αντίνο για Παναθηναϊκό

Ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού

Σαντίνο Αντίνο

Στις 15:00, λίγα λεπτά νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, προσγειώθηκε στην Αθήνα με ανταπόκριση από την Ισπανία ο Σαντίνο Αντίνο. Το μεγάλο απόκτημα του Παναθηναϊκού από τη Γοδόι Κρους θα περάσει τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει συμβόλαιο πιθανότατα διάρκειας 4,5 ετών, σε μια μεταγραφή που είναι η πιο δαπανηρή στην ιστορία του «τριφυλλιού».

Ο 20χρονος εξτρέμ θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase του Europa League.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
