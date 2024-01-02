Λογαριασμός
Ρομάνο: «Έπεσαν οι υπογραφές για Μαρτίνς στον Ολυμπιακό - Τρία εκατομμύρια θα πάρει η Μονακό»

Ο 28χρονος εξτρέμ βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας στην Ελλάδα ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες, δηλώνοντας έτοιμος να κάνει τα πάντα για να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Ζέλσον Μαρτίνς και με τη… βούλα στον Ολυμπιακό.

Ο 28χρονος εξτρέμ βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας στην Ελλάδα ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες, δηλώνοντας έτοιμος να κάνει τα πάντα για να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Ο έγκυρος Φαμπρίσιο Ρομάνο δήλωσε ότι έπεσαν οι υπεγράφησαν τα έγγραφα μεταξύ Ολυμπιακού και Μονακό για τη μεταγραφή του Μαρτίνς στους Πειραιώτες, τονίζοντας ότι οι Μονεγάσκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επιβεβαιώνοντας έτσι το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ως γνωστόν ο σύλλογος της Ligue 1 θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 10%.

