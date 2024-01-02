Ρομάνο: «Έπεσαν οι υπογραφές για Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ζέλσον Μαρτίνς και με τη… βούλα στον Ολυμπιακό.

Ο 28χρονος εξτρέμ βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας στην Ελλάδα ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες, δηλώνοντας έτοιμος να κάνει τα πάντα για να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Ο έγκυρος Φαμπρίσιο Ρομάνο δήλωσε ότι έπεσαν οι υπεγράφησαν τα έγγραφα μεταξύ Ολυμπιακού και Μονακό για τη μεταγραφή του Μαρτίνς στους Πειραιώτες, τονίζοντας ότι οι Μονεγάσκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επιβεβαιώνοντας έτσι το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ως γνωστόν ο σύλλογος της Ligue 1 θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 10%.

