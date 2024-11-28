Ρίγας-ΠΑΟΚ: Τελικός… ελπίδας για τους Θεσσαλονικείς

Κρίσιμο παιχνίδι, μέχρι το επόμενο, για τον ΠΑΟΚ στη Λετονία. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δοκιμάζεται στην έδρα της Ρίγας για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (19.45, Cosmote Sports, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr). Ένα ματς στο οποίο υπάρχει απαίτηση νίκης για τους Θεσσαλονικείς, αφού έχουν μόλις έναν πόντο και δεν κερδίσουν, τότε επί της ουσίας οι ελπίδες τους για πρόκριση θα εξανεμίζονται.

Η Ρίγας έχει δύο βαθμούς ως τώρα στην Ευρώπη, έχοντας δύο ισοπαλίες (1-1 με Άντερλεχτ και 2-2 με Γαλατασαράι εντός έδρας) και ισάριθμες ήττες (1-0 από Άιντραχτ και 4-1 από τη Στεάουα εκτός). Ομάδα που παίζει καλύτερα όταν είναι γηπεδούχος, έχοντας καλό transition και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη από τις στατικές φάσεις. Κατέκτησε προσφάτως το πρωτάθλημα στη Λετονία και το κλίμα στις τάξεις της είναι ιδιαίτερα πανηγυρικό, ενώ κατέκτησε τόσο το Λιγκ Καπ όσο και το Κύπελλο. Πλέον, της απομένουν μόνο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για να ολοκληρώσει τη σεζόν της, η οποία είναι άκρως επιτυχημένη. Θα κυνηγήσει ό,τι καλύτερο πάντως στις τέσσερις εναπομείνασες αναμετρήσεις της…

«Το καλοκαίρι μπορεί να είχαμε ένα πλεονέκτημα λόγω του προχωρημένου σταδίου της σεζόν σε μας, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε. Θα είναι μια καταπληκτική εμπειρία για όλη την ομάδα. Κοιτάμε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ ως σύνολο. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι καταπληκτικοί παίκτες στον αντίπαλο, όπως ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας, ξέρουμε τα δυνατά αλλά και τα αδύναμα σημεία τους», τόνισε ο τεχνικός της Ρίγας, Βίκτορς Μόροζ.

Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του προέρχεται από το… ζόρικο αλλά τεράστιας σημασίας διπλό στην Τρίπολη (1-2). Ένα ματς που βρέθηκε να χάνει με 1-0 και είχε κάτι παραπάνω από ένα μισάωρο για την ανατροπή, την οποία και πέτυχε. Στη 2η θέση της βαθμολογίας, πλέον, και στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, θέλει να χτίσει σερί στο πρωτάθλημα και να διεκδικήσει τις πιθανότητές του στην Ευρώπη. Είναι λιγοστές, πάντως, αφού μετά από 4 αγωνιστικές έχει έναν βαθμό και ψάχνει 8-9 βαθμούς τουλάχιστον μέχρι το φινάλε για να ελπίζει.

«Έχουμε ένα restart να κάνουμε, στο πρωτάθλημα το κάναμε, τώρα πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη. Όχι μόνο λόγω της βαθμολογίας αλλά και επειδή ο εγωισμός μας είναι πληγωμένος, δεν έχουμε πάρει τα αποτελέσματα που αξίζαμε. Παίξαμε καλά αλλά θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους βαθμούς. Δυστυχώς λόγω λαθών ή κάποιων στιγμών, ή απουσίας καθαρού μυαλού, έχουμε μονάχα έναν βαθμό. Το πιο σημαντικό για μας είναι ένα restart, έγινε στην ελλάδα, τώρα πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη απέναντι σε μια ομάδα που δουλεύει σκληρά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λουτσέσκου.

Με πολλές απουσίες ταξίδεψε στη Λετονία ο ΠΑΟΚ, αφού ο Ρουμάνος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει για διάφορους λόγους τους Τάισον, Τόμας, Σβαμπ και Μπακαγιόκο.

Αναλυτικά η αποστολή: Κοτάρσκι, Μπαλωμένος, Μοναστηρλής, Ότο, Σάστρε, Κεντζιόρα, Κόλεϊ, Κωττάς, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Σορετίρε, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τισουντάλι, Τσάλοφ.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Ρίγας: Βίλκοβς - Ντέρκας, Πρένγκα, Ος, Στούγκλις, Σάβιτς - Μίνινς, Σιλαγκάτζε, Ναγκασάβα - Οσουάγκου, Εντζίκι.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι - Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Καμαρά, Οζντόεφ - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ - Τισουντάλι.

Διαιτητής: Γιούλιαν Βάινμπεργκερ (Αυστρία)

Βοηθοί: Αντρέας Χάιντενραϊχ (Αυστρία), Μαξιμίλιαν Κόλμπιτς (Αυστρία)

Τέταρτος: Στέφαν Έμπνερ (Αυστρία)

VAR: Κρίστιαν-Πέτρου Κιοτσίρκα, Γιόζεφ Σπούρνι

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.