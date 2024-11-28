Παναθηναϊκός-Ελσίνκι: Για την πρώτη νίκη και την αντεπίθεση στο ΟΑΚΑ

Με την ψυχολογία ανεβασμένη μετά το σπουδαίο διπλό στο Αγρίνιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (19:45, Cosmote Sport 5 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6) την Ελσίνκι στο ΟΑΚΑ με στόχο την πρώτη του νίκη στη League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν μόλις έναν βαθμό μετά από τρία ματς και χρειάζονται οπωσδήποτε τον σεφτέ προκειμένου να μείνουν ζωντανοί για την πρόκριση.

Οι Φινλανδοί από τη μεριά τους, μετρούν τρεις βαθμούς έχοντας 1-0-2, ωστόσο όταν περνούν τα σύνορα συνήθως δυσκολεύονται – με το τελευταίο τους ευρωπαϊκό διπλό να χρονολογείται στο καλοκαίρι του 2022.

«Θέλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όποιος μας βλέπει να λέει ”ναι, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός” και αυτή η περίοδος με την καλή απόδοση να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο» ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Ρούι Βιτόρια, που έχει ξανά διαθέσιμο τον Ιωαννίδη αλλά όχι τους Γέντβαϊ και Σπόραρ.Από την άλλη, ο Τόνι Κορκεακούνας δεν υπολογίζει τους Χουντ, Αλμπανέσε και Πλαντζ.

Σημειώνεται πως ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του για πρώτη φορά φινλανδικό σύλλογο, την ώρα που η Ελσίνκι, στην οποία αγωνίζονται και οι Γιώργος Αντζούλας και Γιώργος Κανελλόπουλος, έχει δύο ήττες ενάντια σε ελληνική ομάδα – τις περσινές από τον ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων του θεσμού.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός (Ρ. Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Σένκεφελντ, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Αράο, Μπακασέτας, Τετέ, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς

Ελσίνκι (Τ. Κορκεακούνας): Νάιχαους, Λάιονς-Φόστερ, Αντζούλας, Ο'Σόνσι, Πάλας, Κανελλόπουλος, Λίνγκμαν, Πάλουμετς, Χοστίκα, Έρβιν, Μπαντέ

Διαιτητής: Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους, Σουζιεντέλις (Λιθουανία)

4ος: Βαλικόνις (Λιθουανία)

VAR: Σιμένας, Αμπραμαβίτσιους (Λιθουανία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.