Στεάουα-Ολυμπιακός: Απόβαση στη Ρουμανία για το διπλό οκτάδας

Το Βουκουρέστι κοκκινίζει και ο Ολυμπιακός ψάχνει… άλμα οκτάδας! Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην «National Arena» κόντρα στη Στεάουα (22.00, Cosmote Sports, ANT1, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ένα κομβικό παιχνίδι ενόψει της συνέχειας, αφού ο Ολυμπιακός είναι στο -2 από την αντίπαλό του και αν την κερδίσει θα έχει πλέον την οκτάδα στα χέρια του. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα παραμένει, ασφαλώς, ζωντανός, ενώ αν ηττηθεί τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα και θα ψάξει στη συνέχεια το καλό πλασάρισμα στο 9-24.

Στο Βουκουρέστι, λοιπόν, θα στηθεί ένα μικρό… Καραϊσκάκη, αφού περισσότεροι από 5 χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο παιχνίδι. Οι δύο κολλητές νίκες στα ντέρμπι απέναντι σε ΠΑΟΚ (2-3) και ΑΕΚ (4-1) έφεραν ενθουσιασμό στις τάξεις του κόσμου, οι οποίοι θα στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα, ελπίζοντας να τους ανταμείψει. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προέρχεται λοιπόν από την εμφατική νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Νωρίτερα, είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ πριν από αυτό είχε μείνει εντός έδρας στο 1-1 με την Ρέιντζερς για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Ο «Μέντι» δεν υπολογίζει τους Κάρμο, Ζέλσον, αλλά είδε προς ευχαρίστησή του να συμμετέχουν στην αποστολή οι Έσε, Τσικίνιο, θέτοντας εαυτό στις υπηρεσίες των Πειραιωτών, αφού ξεπέρασαν τα προβλήματά τους. Στην αποστολή επέστρεψαν και οι Βέλντε, Γουίλιαν, Μπιανκόν, με τον Βάσκο να έχει δύο διλήμματα για το αρχικό σχήμα. Το ένα στον άξονα όπου για δύο θέσεις παίζουν οι Έσε, Γκαρθία, Μουζακίτης. Στο δεύτερο δίλημμα, αν είναι διαθέσιμος για να ξεκινήσει ο Τσικίνιο, τότε μια θέση θα διεκδικήσουν στη μεσοεπιθετική γραμμή οι Μασούρας-Κωστούλας.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Αποστολόπουλος, Ντόη, Στάμενιτς, Βέλντε, Γκαρσία, Γουίλιαν, Τσικίνιο, Ολιβέιρα, Έσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Κωστούλας.

«Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, όπως και το αυριανό αφού αν το κερδίσουμε θα περάσουμε στη βαθμολογία τον αντίπαλό μας και θα μας φέρει πιο κοντά στον στόχο μας που είναι η πρόκριση. Το ότι κερδίσαμε τα δύο περασμένα παιχνίδια δεν σημαίνει πως αυτό θα συμβεί και αύριο, πρόκειται για διαφορετικούς αντιπάλους, με άλλο στιλ παιχνιδιού. Εμείς όμως έχουμε στο μυαλό μας το δικό μας παιχνίδι και να εφαρμόσουμε στο γήπεδο τις ιδέες που έχουμε προετοιμάσει», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο Μεντιλίμπαρ.

Η Στέαουα από τη μεριά της θέλει να κάνει και σε δεύτερη ελληνική ομάδα τη ζημιά. Η πρώτη ήταν ο ΠΑΟΚ, τον οποίο νίκησε με 1-0 στην Τούμπα, ενώ συνολικά οι Ρουμάνοι έχουν 3 νίκες και 1 ήττα στη League Phase του Europa League. Ασφαλώς και με ένα θετικό αποτέλεσμα αγκαλιάζουν την πρόκριση και συνεχίζουν να παίζουν δυνατά για την οκτάδα. Πρόκειται για ένα σύνολο που έχει δώσει 31 παιχνίδια ως τώρα στη σεζόν και διακρίνεται για τον γρήγορο ρυθμό που δίνει σε αυτά. Σκοράρει, αλλά δέχεται κιόλας γκολ και μένει να φανεί πώς θα διαχειριστεί τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Διότι ξέρουμε πως αν δώσει χώρο στους Πειραιώτες, τότε θα το πληρώσει…

«Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, παίζει πολύ καλά, αλλά κάθε ομάδα έχει αδύναμα σημεία και σε αυτά θα επιτεθούμε. Αναλύουμε προσεκτικά κάθε αντίπαλο. Πιστεύω πως κάναμε πολλά καλά παιχνίδια ως τώρα και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους πάντες. Είναι σημαντικό για μας να κερδίσουμε. Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, δεν ξέρω τι χρειάζεται για την πρόκριση, αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι πως πάμε για τη νίκη και πιστεύω πως μπορούμε να την πάρουμε», ανέφερε ο Κύπριος προπονητής της Στεάουα, Ηλίας Χαραλάμπους.

Δεν υπολογίζονται για το ματς ο μπακ Πάντεα, ο χαφ Μπάμπα Αλχασάν και ο φορ Λουίς Φελίπε, ενώ εδώ και καιρό απουσιάζει ο μέσος Λιξάντρου.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΤΕΑΟΥΑ: Ταρνοβάνου – Κρέτου, Ενγκεζάνα, Ποπέσκου, Ραντούνοβιτς – Κίρικες, Σουτ – Μικουλέσκου, Ολάρου, Τανάσε – Μπιρλιγκέα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία, Έσε – Ροντινέι, Τσικίνιο, Μασούρας – Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκισχάμερ (Αυστρία)

Βοηθοί: Ρόναλντ Ρίντελ (Αυστρία), Σαντίνο Σράινερ (Αυστρία)

Τέταρτος: Γιάκομπ Ζέμλερ (Αυστρία)

VAR: Μάνουελ Σίτενγκρουμπερ (Αυστρία), Βάλτερ Άλτμαν (Αυστρία)

