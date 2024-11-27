Σπανούλης: «Δεν νιώθω πίεση - Ο Τζέιμς ξέρει πως δεν μπορεί να κερδίσει μόνος»

Καμία πίεση δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή που ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης βάζει στον εαυτό του για να πετύχει με ό,τι καταπιάνεται, όπως δήλωσε ο ίδιος στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά την ανάληψη των ηνίων της Μονακό. Ο Έλληνας προπονητής τόνισε πως θέλει να δώσει νοοτροπία νικητή στην ομάδα του, αλλά απέφυγε να πει μεγάλα λόγια περί κατάκτησης Ευρωλίγκας. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η πολυμελής οικογένειά του δεν τον ακολούθησε στο Πριγκιπάτο τονίζοντας πως ήθελε να δώσει στα παιδιά του το παράδειγμα πως πρέπει να έχουν πάντα κίνητρο και δίψα για να πετύχουν ακόμη περισσότερα. Αναλυτικά, ο Kill Bill μίλησε για:

-την πρώτη του προπόνηση: «Προσπαθήσαμε να αρχίσουμε την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά είναι θετικό ότι είδα θετικό κλίμα από τα παιδιά και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Ο προπονητής βάζει τους ρόλους και την πειθαρχία, αλλά οι παίκτες είναι αυτοί που αγωνίζονται. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, πλέον είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που δεν έχεις πολύ χρόνο να προετοιμάζεις την ομάδα για ένα συγκεκριμένο ματς. Πρέπει να μπορείς να προσαρμόζεσαι. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το στοιχείο της αθλητικότητας και η Μονακό το έχει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Τώρα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις τους. Είναι πιο δύσκολο να είσαι παίκτης από προπονητής. Τώρα μετρά πώς θα φτιάξεις τη χημεία και πώς θα κάνεις την ομάδα και τους παίκτες σου να παίζουν όσο καλύτερα μπορούν. Όταν δουλεύεις, παίρνεις αυτό που αξίζεις. Χρειάζεται δουλειά, να είσαι πνευματικά δυνατός και να κατανοήσεις ότι θα υπάρχουν και κακές μέρες, με ήττες, όχι μόνο νίκες».

-τις επαφές με τη Μονακό: «Ο ιδιοκτήτης και ο τζένεραλ μάνατζερ με προσέγγισαν με ωραίο τρόπο, η ομάδα είναι πολύ καλή, το μέρος έχει υψηλή ποιότητα ζωής και ο οργανισμός είναι σε καλό σημείο. Θέλουν να πετύχουν, έχουν κίνητρο και αυτό ταιριάζει στον χαρακτήρα μου. Δεν μπορείς να πεις όχι σε μια τέτοια πρόταση. Το μόνο δύσκολο είναι που έρχομαι στη μέση της σεζόν και δεν έχω πολύ χρόνο για να δουλέψω όπως και όσο θέλω».

-την οικογένειά του που έμεινε στην Ελλάδα: «Το Μονακό είναι ένα υπέροχο μέρος, σου παρέχει ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Ήρθα μόνος μου γιατί τα παιδιά μου πάνε σχολείο. Είμαι πολύ κοντά στην οικογένειά μου, είμαι ευλογημένος που έχω αυτή τη γυναίκα. Πρέπει να εστιάσω στη δουλειά μου. Ο μπαμπάς πρέπει να δουλέψει, νομίζω πως αυτό είναι το καλό παράδειγμα στα παιδιά μου. Πάντα πρέπει να είσαι διψασμένος και να θες να πας πιο ψηλά».

-τις βλέψεις του για τη Μονακό: «Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, αλλά ταυτόχρονα και διψασμένοι. Θέλω να βλέπω αυτή τη φωτιά. Είναι σπουδαίο που η ομάδα έχει πάει στα playoffs και το Final 4, αλλά δεν έχει πάρει τίτλο και πάντα πρέπει να ψάχνεις νέες προκλήσεις. Αυτό που θέλω είναι να παίξουμε καλό μπάσκετ, να πάρουμε νίκες αλλά ακόμη κι αν χάνουμε αυτό να μας βοηθά να γίνουμε η ομάδα που θέλουμε. Έχω συμβόλαιο για δυόμισι χρόνια και θέλω να χτίσουμε μια νοοτροπία νικητή, ώστε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Έχουμε σπουδαίους παίκτες, αθλητές, που παίζουν σε πολλές θέσεις. Μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Σέβομαι όσα έκανε ο Ομπράντοβιτς για το κλαμπ, αλλά θέλουμε να βάλουμε κάποια νέα στοιχεία και οι παίκτες πρέπει να προσαρμοστούν. Θέλω να είναι αφοσιωμένοι στο μπάσκετ και στην ομάδα, να είναι έτοιμοι κάθε μέρα να βελτιώνονται».

-τη συνεργασία με τον Μάικ Τζέιμς: «Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Μάικ Τζέιμς. Έχει τον σεβασμό μου και είναι τιμή μου που θα συνεργαστούμε. Είναι από τους κορυφαίους παίκτες τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρωλίγκα, αλλά κανένας δεν μπορεί να κερδίσει μόνος του. Πρέπει να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο και γνωρίζει και ο ίδιος πως χρειάζεται τους συμπαίκτες του. Στο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις μόνο με το ταλέντο, πρέπει να είσαι σκληρός, να είσαι δυνατός πνευματικά, να ξέρεις τον ρόλο σου. Είμαστε ομάδα και παίζουμε όλοι μαζί στην άμυνα και στην επίθεση».

-το αν η Μονακό μπορεί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα: «Είμαι πρώτη μέρα εδώ και δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μακρινό. Τώρα πρέπει να παίξουμε μπάσκετ. Μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό αργότερα. Σίγουρα πρέπει να έχεις όραμα και να ονειρεύεσαι, αλλά τώρα προέχει να κάνω την ομάδα να παίξει το μπάσκετ που πιστεύω πως μπορεί να παίξει. Πάντα προσαρμόζομαι στους παίκτες μου. Έχω τη φιλοσοφία μου, αλλά μπορείς να έχεις τη φιλοσοφία σου όταν φτιάχνεις εσύ την ομάδα. Θεωρώ πως το ρόστερ ταιριάζει στη φιλοσοφία μου, αλλιώς δεν θα ερχόμουν εδώ. Βλέπω κίνητρο και δίψα, όλοι θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε κάτι καλό».

-το αν νιώθει πίεση: «Εγώ δεν έχω πίεση. Βάζω από μόνος μου πίεση στον εαυτό μου, δεν έχω πρόβλημα να με πιέσει κάποιος. Δεν έχει σημασία αν έχω εμπειρία ή όχι, έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύω στον εαυτό μου και στην ομάδα μου. Είναι προνόμιο και ευλογία να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θέλουμε να χτίσουμε μια νοοτροπία νικητή».



