Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι ο μοναδικός από τους διαθέσιμους στην ευρωπαϊκή λίστα ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ο οποίος έμεινε εκτός από την αποστολή για τον αυριανό αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League.

Όπως γράφει σήμερα το «Φως των Σπορ», ο αρχηγός, ο οποίος είναι ο μόνος από τους «ερυθρόλευκους» που είχε παίξει στο ίδιο γήπεδο με την Αστάνα το 2016, έκανε ό,τι μπορούσε για να προλάβει να δώσει το «παρών» στην αυριανή αναμέτρηση.

Γνωρίζοντας τη σημασία του συγκεκριμένου ματς, έκανε τα πάντα για να προλάβει να θέσει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Κάτι τέτοιο έμοιαζε με θαύμα, όμως εκείνος – σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ – επιχείρησε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας να προπονηθεί στον Ρέντη.

Η εκτίμηση που υπάρχει για τον διεθνή στόπερ αναφέρει πως θα χάσει όλα τα εναπομείναντα ματς του 2025, αλλά εκείνος ήθελε να το παλέψει και να βγάλει μέρος του προγράμματος.

Εκείνος που του έβαλε «στοπ» ήταν ο Ισπανός προπονητής. Δεν ήθελε να ρισκάρει ενδεχόμενη υποτροπή και του συνέστησε να ακολουθήσει το πρόγραμμα που έχει λάβει από τους γιατρούς του συλλόγου.

Το δίδυμο στα στόπερ θα αποτελέσουν ο Πιρόλα με τον Μπιανκόν, ενώ στα δεξιά της άμυνας θα είναι ο Ροντινέι και αριστερά ο Ορτέγα. Φυσικά την «ερυθρόλευκη» εστία θα υπερασπιστεί ο Τζολάκης.

Στα χαφ, όλα δείχνουν ότι μία θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Γκαρθία, ενώ μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ο Έσε ή ο Μουζακίτης δίπλα στον Ισπανό. Μπροστά θα είναι ο Ζέλσον, ερωτηματικό αποτελεί ο Ποντένσε (ίσως ξεκινήσει ο Στρεφέτσα) και σέντερ φορ θα αγωνιστεί ο Ελ Κααμπί.

