Record: «Καμία συνάντηση Σπόρτινγκ-Παναθηναϊκού για Βαγιαννίδη»

Η Record ήρθε να… διαψεύσει το δημοσίευμα της A Bola περί ταξιδιού ανθρώπου της Σπόρτινγκ στην Αθήνα για να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό για τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Όπως αναφέρει, καμία αντιπροσωπεία της ομάδας της Λισαβόνας δεν ήρθε στην Αθήνα για να δει τον παίκτη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ούτε υπήρξε κάποια συνάντηση. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα γράφει πως το ενδιαφέρον για τον διεθνή άσο παραμένει από πλευράς «λιονταριών», ωστόσο δεν έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη από την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Παναθηναϊκός φέρεται να απέρριψε πρόταση της Σπόρτινγκ.

Η απόφαση της ομάδας της Λισαβόνας για την απόκτηση δεξιού μπακ είναι ειλημμένη, αφού οι προσπάθειες ενίσχυσης στη θέση τον Ιανουάριο έπεσαν στο κενό. Τα «λιοντάρια», με γεμάτο πορτοφόλι μετά και την επικείμενη πώληση του Γκιόκερες, έχει αρχίσει ήδη τις μεταγραφές για το καλοκαίρι, καθώς πριν λίγες ώρες ανακοίνωσε τον Γεωργιανό μέσο Γκιόργκι Κοτσορασβίλι με 5,5 εκατ. ευρώ από τη Λεβάντε, ενώ έχει συμφωνήσει και με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Άλισον Σάντος με 2,1 εκατ. ευρώ από την Βιτόρια ντε Μπαΐα.

