Διαιτητής στο Περού έδωσε χτύπημα καράτε που έτρεχε να του επιτεθεί…

Σκηνικό από αγώνα μαχητικών αθλημάτων σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο Περού.

Διαιτητής αναμέτρησης είδε έναν παίκτη που έτρεχε να του επιτεθεί και αντέδρασε με μια… πλάγια κλωτσιά βγαλμένη από kick boxing, βγάζοντας τον… νοκ-άουτ.

Ωστόσο υπήρχε και συνέχεια… Δείτε το σχετικό βίντεο…

🇵🇪 • Durante la Copa Perú, el árbitro Luis Alegre iba a expulsar a un jugador del club que iba perdiendo, cuando entró un miembro técnico con botella en mano y le propinó una patada además pic.twitter.com/DgCD1FcuOS — ☩ 𝓒𝓻𝓾𝔁 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓲𝓽 ✠ ❤️🌹 (@CruxVincit) March 31, 2025

Πηγή: skai.gr

