Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Tα απίστευτα: Διαιτητής στο Περού έβγαλε με... καράτε νοκ άουτ τον προπονητή, ο οποίος έτρεχε να του επιτεθεί - Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στον αγώνα της Σπορτ Χουακίγια με την Μαγκνταλένα CEDEC για το Κύπελλο Περού, που διεξήχθη στο Ανκάς

Διαιτητής στο Περού έδωσε χτύπημα καράτε που έτρεχε να του επιτεθεί…

Σκηνικό από αγώνα μαχητικών αθλημάτων σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο Περού.

Διαιτητής αναμέτρησης είδε έναν παίκτη που έτρεχε να του επιτεθεί και αντέδρασε με μια… πλάγια κλωτσιά βγαλμένη από kick boxing, βγάζοντας τον… νοκ-άουτ.

Ωστόσο υπήρχε και συνέχεια… Δείτε το σχετικό βίντεο…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Περού ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark