Στον αέρα η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια - «Πραγματοποιούνται επιπλέον ιατρικές εξετάσεις»

Η μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια φαίνεται πως έχει κολλήσει, με τα ιταλικά ΜΜΕ να λένε ότι ο στόπερ θα υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις

Μήτογλου

Τι κι αν όλα έδειχναν πως είναι τελειωμένη η μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια -μιας και ο Έλληνας στόπερ ταξίδεψε στην Ιταλία τις προηγούμενες μέρες- η συμφωνία με τον Έλληνα στόπερ δεν έχει πάρει ακόμη επίσημη μορφή και φαίνεται πως βρίσκεται στον αέρα!

Τα ιταλικά Μέσα κάνουν λόγο πως ο σύλλογος που αγωνίζεται στη Serie B δεν προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του 26χρονου, αφού θέλει περισσότερο χρόνο να αξιολογήσει την κατάσταση του παίκτη που είναι εδώ και πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης.

Έτσι, όπως αναφέρεται, ο Μήτογλου θα υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικές και φυσικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το επίπεδο ετοιμότητάς του. Η Σαμπντόρια δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες αν θα έχει happy end η μεταγραφή του πρώην στόπερ της ΑΕΚ ή θα χαλάσει την τελευταία στιγμή.

