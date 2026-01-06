Τι κι αν όλα έδειχναν πως είναι τελειωμένη η μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια -μιας και ο Έλληνας στόπερ ταξίδεψε στην Ιταλία τις προηγούμενες μέρες- η συμφωνία με τον Έλληνα στόπερ δεν έχει πάρει ακόμη επίσημη μορφή και φαίνεται πως βρίσκεται στον αέρα!



Τα ιταλικά Μέσα κάνουν λόγο πως ο σύλλογος που αγωνίζεται στη Serie B δεν προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του 26χρονου, αφού θέλει περισσότερο χρόνο να αξιολογήσει την κατάσταση του παίκτη που είναι εδώ και πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης.

Έτσι, όπως αναφέρεται, ο Μήτογλου θα υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικές και φυσικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το επίπεδο ετοιμότητάς του. Η Σαμπντόρια δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες αν θα έχει happy end η μεταγραφή του πρώην στόπερ της ΑΕΚ ή θα χαλάσει την τελευταία στιγμή.

📑@ilsecoloxix: Mītoglou in stand-by. Il club si prende altro tempo per la valutazione del difensore greco, fermo da tempo. In corso ulteriori test fisici. La pista non è tramontata: attesi sviluppi nei prossimi giorni, dopo gli esami medici. pic.twitter.com/HUlJ3c6lxU — blucerchiati.art (@blucerchiatiart) January 6, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.