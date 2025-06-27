Ντόμινο στους ισπανικούς πάγκους... Η Ρεάλ αναμένεται να λύσει τη συνεργασία της με τον Τσους Ματέο έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου του και παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα είναι ο αντικαταστάτης του, καθώς έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ο Ιταλός προπονητής θα επιστρέψει στον πάγκο συλλόγου για πρώτη φορά μετά τη διετία 2021-2023, όταν δούλεψε στη Βίρτους Μπολόνια.

Αυτό που ακόμη είναι ασαφές είναι αν ο 64χρονος προπονητής θα είναι στον πάγκο της Ισπανίας στο προσεχές Ευρωμπάσκετ. Όπως λένε στην Ισπανία, τόσο κάποια στελέχη της ομοσπονδίας όσο και η διοίκηση της Ρεάλ επιθυμούν να μην είναι ο Σκαριόλο στην εθνική ομάδα αυτό το καλοκαίρι.

Σε κάθε περίπτωση, ο διάδοχός του φαίνεται πως θα είναι ο Πάμπλο Λάσο. Η Μπασκόνια έχει αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία της με τον πολύπειρο προπονητή, ο οποίος θα αναλάβει είτε άμεσα, εν όψει του Ευρωμπάσκετ, είτε μετά από αυτό αντικαθιστώντας τον Σκαριόλο.

