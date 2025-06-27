Εθνική: Ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του προπονητικού της Παιανίας

Το deal του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τον Μάκη Γκαγκάτση για τη μεταβίβαση του προπονητικού κέντρου της Παιανίας είναι δεδομένο, ωστόσο, τυπικά αναμένεται να ολοκληρωθεί από τα τέλη Ιουλίου.



Η «γαλανόλευκη» αποκτά το νέο, δικό της «σπίτι» στις άλλοτε εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, αλλά θα χρειαστεί να περιμένει λίγο καιρό ακόμα για να εγκατασταθεί εκεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια.

Μόλις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση θ’ αρχίσουν τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα στον χλοοτάπητα των τριών γηπέδων και στο ένα με το πλαστικό, ενώ, θα ανακατασκευαστούν οι ξενώνες και το εστιατόριο.



Η Εθνική θα μπορεί πλέον να κάνει πλήρη χρήση του προπονητικού κέντρου με την έναρξη του 2026.

