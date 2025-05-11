Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πλησιάζει σε ανανέωση με τη Ρεάλ ο Κουρτουά»

Προς ανανέωση με τον Κουρτουά η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ρεάλ Μαδρίτης: «Πλησιάζει σε ανανέωση ο Κουρτουά»

Θα πάρει… σύνταξη όπως φαίνεται στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τιμπό Κουρτουά. Αφού, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του έγκυρου ρεπόρτερ Νικολό Σκίρα, οι δύο πλευρές οδεύουν προς επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Το συμβόλαιο του Βέλγου γκολκίπερ, που αγωνίζεται από το 2018, λήγει τον επόμενο Ιούνιο (2026).

Σε αυτό το διάστημα ο 33χρονος τερματοφύλακας έχει κάνει 280 συμμετοχές με τη «βασίλισσα», τις οποίες έχει συνδυάσει με 111 clean sheets, αλλά και συλλογή τροπαίων. Μεταξύ αυτών δύο Champions League (2021-22, 2023-24), τρία πρωταθλήματα (2019-20, 2021-22, 2023-24) και ένα Κύπελλο Ισπανίας (2022-23).

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark