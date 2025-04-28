Λογαριασμός
Οριστική αναβολή στους αγώνες της ημέρας στο Madrid Open - Δεν παίζουν Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Οι αναμετρήσεις των Τσιτσιπά - Σάκκαρη, όπως επίσης και όλα τα ματς της ημέρας στο Madrid Open, αναβάλλονται λόγω του ολικού μπλακ-άουτ στην Ισπανία

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία με το ολικό μπλακ-άουτ, οδήγησε στην αναβολή των αναμετρήσεων του Madrid Open.

Η Ιβηρική χερσόνησος έχει έρθει αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της μη ηλεκτροδότησης και αυτό φυσικά επηρεάζει άπαντες, ακόμα στις πιο δεδομένες υποχρεώσεις και δουλειές της ημέρας.

Όσο κι αν προσπάθησαν με μικρές αναβολές να μεταφέρουν τα ματς του Madrid Open λίγο πιο μετά από την προγραμματισμένη τους ώρα, τελικά δεν θα γίνει κανένα παιχνίδι σήμερα.

Συνεπώς αναβάλλονται και οι μάχες των Τσιτσιπά και Σάκκαρη απέναντι σε Μουζέτι και Σβιτολίνα αντίστοιχα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς Μαρία Σάκκαρη τένις
