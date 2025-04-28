Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία με το ολικό μπλακ-άουτ, οδήγησε στην αναβολή των αναμετρήσεων του Madrid Open.
Η Ιβηρική χερσόνησος έχει έρθει αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της μη ηλεκτροδότησης και αυτό φυσικά επηρεάζει άπαντες, ακόμα στις πιο δεδομένες υποχρεώσεις και δουλειές της ημέρας.
Όσο κι αν προσπάθησαν με μικρές αναβολές να μεταφέρουν τα ματς του Madrid Open λίγο πιο μετά από την προγραμματισμένη τους ώρα, τελικά δεν θα γίνει κανένα παιχνίδι σήμερα.
Συνεπώς αναβάλλονται και οι μάχες των Τσιτσιπά και Σάκκαρη απέναντι σε Μουζέτι και Σβιτολίνα αντίστοιχα.
Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2025
—•—
For reasons beyond the control of the… pic.twitter.com/zjPJP2h5i7
