Superleague: Ζωντανή για την παραμονή η Καλλιθέα, πέρασε με 1-0 από τον Παναιτωλικό

Αναπνέει η Athens Kallithea! Με το «διπλό» έφυγε απ’ το Αγρίνιο η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού για την 5η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Το πανέμορφο γκολ του Αλφαρέλα χάρισε τους τρεις βαθμούς στους Καλλιθεώτες, που διατηρήθηκαν ζωντανή για παραμονή, στρέφοντας το βλέμμα τους στο Βόλος-Πανσερραϊκός, ελπίζοντας σε απώλεια των γηπεδούχων.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με 5-3-2 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Στο τέρμα ο Τσάβες, στα στόπερ Παντελάκης, Μλάντεν, Στάγιτς, ενώ Μαυρίας και Αποστολόπουλος ήταν στις πτέρυγες. Πέρες, Μπουζούκης και Λουίς στα χαφ, με τους Λαχούντα και Τετέι να είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Με 3-4-3 η Athens Kallithea. Στο τέρμα ο Γκέλιος, Πασαλίδης, Τσιβελεκίδης και Ισιμάτ-Μιρέν στην άμυνα, Σοΐρι και Καινούργιος στις δύο πλευρές, με τους Μεγιάδο, Μερκάτι να είναι στα χαφ. Λεμπόν και Ντεμέτριους στα εξτρέμ, ενώ ο Αλφαρέλα στην κορυφή.

Το ματς

Η θέληση και η ανάγκη των φιλοξενούμενων να πάρουν τους τρεις βαθμούς φάνηκε από την αρχή. Η Athens Kallithea είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, ενώ ο Παναιτωλικός, που ήταν βαθμολογικά αδιάφορος, παρουσιάστηκε με πιο παθητικό ρόλο.

Η πρώτη τελική έγινε στο 4’ με τον Αλφαρέλα να πιάνει δυνατό μεν, αλλά άστοχο, δε, σουτ λίγο έξω από την περιοχή. Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά άγγιξε το 1-0 στο 19’. Ο Ντεμέτριους εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Ισιμάτ-Μιρέν έκανε την κεφαλιά, ο Τσάβες βρήκε την μπάλα και αυτή κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Τρία λεπτά μετά θέλησε ο Αλφαρέλα να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Τσάβες ήταν εκτός εστίας, αλλά το σουτ του πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του. Στο 34’ η Athens Kallithea έβγαλε ωραία αντεπίθεση, αλλά ο Μερκάτι δεν μπόρεσε να συγχρονιστεί με τον Λεμπόν και η πάσα που έκανε ήταν πιο πίσω από εκεί που θα έπρεπε, ενώ ακολουθούσε και ο Ντεμέτριους.

Στο 42’ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ. Ο Αλφαρέλα υποδέχθηκε την μπάλα στα όρια της περιοχής, ελίχθηκε ωραία και με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αντίθετη γωνία, δίχως να αφήσει περιθώρια στον Τσάβες.

Ίδιο το σκηνικό και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Στο 50’ η Athens Kallithea απείλησε για πρώτη φορά, με τον Αλφαρέλα να μοιράζει για τον Λεμπόν που εκτέλεσε από κάπως πλάγια θέση και βρήκε τον Τσάβες σε ετοιμότητα. Στο 52’ η ομάδα της Καλλιθέας είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ο Ντεμέτριους μοίρασε κάθετα για τον Αλφαρέλα που έφυγε λίγο πλάγια, αλλά πάτησε περιοχή και το σουτ του μπλόκαρε ο Τσάβες.

Η πρώτη καλή στιγμή του Παναιτωλικού καταγράφεται στο 58’, με τον Μπελεβώνη να κάνει σουτ λίγο έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα λίγο δίπλα από την εστία του Γκέλιου.

Στην τελική ευθεία δεν είχε κάποια μεγάλη φάση η αναμέτρηση, με την ομάδα του Μαλεζά να έχει τον έλεγχο. Στο 80’ έφυγε επικίνδυνα στην κόντρα με τον Αλφαρέλα, αλλά τον σταμάτησε ο Μλάντεν με τράβηγμα φανέλας.



Από το πουθενά ο Παναιτωλικός παραλίγο να βρει το γκολ της ισοφάρισης σε σημείο που δεν απειλούσε. Αφού ο Παπαδόπουλος έδειξε την άσπρη βούλα στο 90’+1’ σε μαρκάρισμα του Σοΐρι στον Νικολάου. Ωστόσο, το VAR φώναξε τον ρέφερι για να δει τη φάση και πήρε πίσω το πέναλτι. Έτσι γράφτηκε ο επίλογος της αναμέτρησης.



Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Ράινχαρτ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης)

4ος Διαιτητής: Αναστάσιος Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών), AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.