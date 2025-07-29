Παναθηναϊκός- Ρέιντζερς: Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», την οποία παρακολούθησε δια ζώσης κι ο Γιάννης Αλαφούζος, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την Τρίτη (29/7) την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής ρεβάνς του β’ προκριματικού του Champions League με αντίπαλο τους Ρέιντζερς (30/7, 21.00).

Ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού παρακολούθησε το πρόγραμμα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου και τον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργο Τζαβέλλα, ενώ συνομίλησε για λίγο και με τον Ρουί Βιτόρια.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Σιώπης λόγω της θλάσης α’ βαθμού που τον ταλαιπωρεί.

Στην αποστολή του αγώνα με τους Σκωτσέζους συμπεριλήφθηκαν οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι και Γερεμέγεφ.

Ο Βαγιαννίδης δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι της Γλασκώβης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.