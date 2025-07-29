Θύρα 13: «Εσείς με ψυχή, εμείς με φωνή -και όλοι μαζί μια γροθιά για την πρόκριση»

Με το σύνθημα «εσείς με ψυχή, εμείς με φωνή -και όλοι μαζί μια γροθιά για την πρόκριση», η Θύρα 13 στέλνει το δικό της ηχηρό μήνυμα ενότητας και στήριξης ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ.

Μετά την ήττα με 2-0 στη Γλασκώβη, οι «πράσινοι» ψάχνουν μία σπουδαία νίκη για να προκριθούν στον τρίτο ευρωπαϊκό γύρο του UEFA Champions League.

Στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Ρουί Βιτόρια θα βρεθούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο ΟΑΚΑ για τον επαναληπτικό με πίστη για τη μεγάλη πρόκριση.

