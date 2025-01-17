Αγχώθηκε, αλλά ξέσπασε στην παράταση για να ξεπεράσει το εμπόδιο τη Θέλτα και να προκριθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας η Ρεάλ Μαδρίτης!

Παρότι είδε την ομάδα της Γαλικίας να επιστρέφει από το 2-0 και να στέλνει το ματς στην παράταση, η «βασίλισσα» κυριάρχησε στο έξτρα μισάωρο, όταν σκόραρε τρεις φορές για να πάρει τη νίκη με 5-2 και να αφήσει ικανοποιημένους τους φίλους της στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»!

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Θέλτα να χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 6’, όταν μια κεφαλιά του Στάρφελτ κατέληξε στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια η Ρεάλ πήρε την κατοχή, έχοντας συνεχώς την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Τελικά, κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 37’, σε μία φάση πάντως η οποία ξεκίνησε με τη Θέλτα να διαμαρτύρεται (δικαιολογημένα) για πέναλτι που δεν δόθηκε σε ανατροπή του Σβέντμπεργκ από τον Λούνιν, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα η Ρεάλ έβγαλε την αντεπίθεση, με τον Εμπαπέ να σκοράρει πανέμορφο τέρμα για το 1-0!

Μάλιστα, η «βασίλισσα» βρήκε και δεύτερο γκολ το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (48’), όταν Εμπαπέ, Ντίαθ και Βινίσιους έφτιαξαν… τριγωνάκι, με τον τελευταίο να πλασάρει εύστοχα για το 2-0. Ωστόσο, η Θέλτα βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει, με τον Μπάμπα αρχικά να μειώνει στο 83' και στη συνέχεια να κερδίζει πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μάρκος Αλόνσο στο 90'+1'!

Παρ' όλα αυτά, στην παράταση η Ρεάλ κυριάρχησε απόλυτα, παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα με τρομερή σουτάρα του Έντρικ στο 108', ενώ στο 112' ο Βαλβέρδε με απίθανο βολές «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του, πριν ο Έντρικ διαμορφώσει με τακουνάκι το τελικό 5-2!

