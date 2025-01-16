Βασιλιάς στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός με Φουρνιέ και φουλ για πλεονέκτημα

Αλωσε την Μαδρίτη με... Bartzokas ball και βροντοφώναξε ότι πάει για πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός!

Πραγματοποιώντας μια τρομερή εμφάνιση για περισσότερο από 35 λεπτά αγώνα, και ίσως σε μια από τις κορυφαίες της για φέτος, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 96-86μέσα στη «Movistar Arena» για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, παραμένοντας μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 16-6!

Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φτάσει ακόμα και στο +20 στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σταρ να ευστοχεί σε 5/8 τρίποντα, πετυχαίνοντας 28 πόντους, επίδοση που αποτελεί και το προσωπικό του ρεκόρ στην Ευρωλίγκα!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με τους Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στην αρχική του πεντάδα, δεν μπήκε καλά στο ματς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κυριαρχεί στις δύο ρακέτες με τον Ταβάρες. Ο θηριώδης σέντρα των γηπεδούχων έκανε το 3-0 στο ξεκίνημα της περιόδου, με τον Φουρνιέ να απαντά αμέσως μετά με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο για το 3-3. Με τους Μούσα, Ταβάρες και Αμπάλδε και λίγο αργότερα τον Εντιαγέ, οι «μερένχες» συνέχισαν να βρίσκουν πόντους στο «ζωγραφιστό», κάνοντας το 11-5 στο πρώτο τετράλεπτο.

Από εκείνο το σημείο του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν βελτίωσαν την άμυνά τους, βρίσκοντας παράλληλα ρυθμό και στο μπροστά μέρος του παρκέ, κυρίως πίσω από τα 6,75μ. Με τρίποντο του Βεζένκοφ, μείωσαν σε 11-8, με τον Παπανικολάου λίγο αργότερα να φέρνει το ματς στην ισοπαλία, προτού οι Φουρνιέ και Βιλντόσα με 5 και 3 πόντους αντίστοιχα ανεβάσουν τη διαφορά στο 19-12, με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 11-1 σε 3,5 λεπτά! Γκαρούμπα και Μούσα μείωσαν για τους Ισπανούς, με το δεύτερο τρίποντο του Παπανικολάου να διαμορφώνει το 22-16, προτού ο Μούσα με δικό του τρίποντο στο τέλος κάνει το 22-19 της πρώτης περιόδου.

Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός:

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία έδειχνε να ελέγχει πλήρως τον τέμπο του αγώνα, έχοντας φέρει τον ρυθμό στα δικά του μέτρα και «θέλω». Με δίποντο του εξαιρετικού Φουρνιέ και δύο βολές του ΜακΚίσικ, οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 26-19 στο 11', με τον Μιλουτίνοφ να παίρνει την σκυτάλη και με έξι δικούς του πόντους να γράφει το 33-25 τέσσερα λεπτά αργότερα. Ακολούθησε ένα άστοχο διάστημα και για τις δύο ομάδες, με τον Χεζόνια να βρίσκει στόχο μετά από ώρα για τη Ρεάλ, την ώρα όπου το τρίποντο του ΜακΚίσικ, αλλά και η μία βολή του Φουρνιέ έκαναν το 37-29 στο 17'.

Ουσιαστικά, ο μόνος που κρατούσε τους Μαδριλένους στο ματς ήταν ο Χεζόνια, με τον Κροάτη άσο να έχει τους 11 από τους συνολικά 19 πόντους της ομάδας του στην περιόδο. Στο τελευταίο δίλεπτο, ήταν η σειρά του Βιλντόσα να βγει μπροστά, με τον Αργεντινό γκαρντ να βρίσκει 5 πόντους (34-42), προτού ο Βεζένκοφ με πέντε δικούς του πόντους στείλει για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (37-47), με τον Μούσα στο φινάλε να διαμορφώνει το 47-38 του ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο 20λεπτο με 8/18 τρίποντα (44,4%), ενώ είχαν και 7 επιθετικά ριμπάουντ.

Παρά την ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου, οι παίκτες του Ολυμπιακού όχι μόνο δεν έχασαν το μομέντουμ που είχαν χτίσει, αλλά μπήκαν ακόμα πιο συγκεντρωμένα στο παρκέ! Χάρη στην επιθετική τους άμυνα, αλλά και τις εξαιρετικές αποστάσεις στην επίθεση και την γρήγορη κυκλοφορία της με τις όμορφες συνεργασίες, οι «ερυθρόλευκοι», κυριάρχησαν απόλυτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να ηγείται στο σκοράρισμα και να πετυχαίνει οκτώ πόντους, και τον Σάσα να προσθέτει ένα ακόμα καλάθι μετά από μαγική ασίστ του Παπανικολάου, η ελληνική ομάδα πήγε στο +13 και το 57-43 στο 24'!

Όσο περνούσε η ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχανε την ψυχραιμία της και το καθαρό μυαλό, με αποτέλεσμα να κάνει λάθη, αλλά και να βγάζει εκνευρισμό, κάτι που μεταφράστηκε σε δύο τεχνικός ποινές. Φαλ και Βεζένκοφ από την γραμμή των βολών έκαναν το +15 (46-61) στο 26', με τους γηπεδούχους να μειώνουν λίγο αργότερα στους δέκα για το 54-64 δύο λεπτά αργότερα. Κάπου εκεί, ήρθε η έκρηξη του Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να πετυχαίνει τρία σερί τρίποντα - ένα στη λήξη της περιόδου - και μαζί με εκείνο του Βιλντόσα, οι Πειραιώτες έκλεισαν το δεκάλεπτο με το εντυπωσιακό +19 και το 73-54!

Κάπως έτσι και αρκετά απροσδόκητα, αλλά πέρα για πέρα δίκαια, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα.



