Ολυμπιακός: Λύγισε τη Μόντσα στο «Μελίνα Μερκούρη» και προκρίθηκε στα playoff του Champions League

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν πιο δυνατά και να προηγούνται με 3-1 και 4-2, παραμένοντας στο +2 μέχρι και το 7-5, όταν ο Ολυμπιακός ισοφάρισε μετά από μπλοκ-άουτ που πήρε ο Τζούριτς και προσπάθεια το Πάγενκ! Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν και το πρώτο τους προβάδισμα στο ματς με 9-8, ενώ λίγο αργότερα ο Τράβιτσα πάσαρε ιδανικά στον Παγένκ για το 13-12! Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μέχρι οι Ιταλοί να φτιάξουν σερί 3-0 για να ξεφύγουν με 18-15, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 19-19, αλλά οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στην «τελική ευθεία» του σετ όντας μπροστά με 22-19. Ο Πέριν μείωσε σε 22-23, με τη Μόντσα να έχει διπλό set point, αλλά με τον Ολυμπιακό να κάνει τη μεγάλη ανατροπή με σερί 4-0 και πρωταγωνιστή τον Πέριν, κατακτώντας το πρώτο σετ με 26-24!



Πάγενκ, Μασούλοβιτς και Κουμεντάκης έβαλαν τον Ολυμπιακό μπροστά με 3-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, ενώ οι Πειραιώτες παρέμειναν μπροστά στο σκορ μέχρι και το 6-5, με τη Μόντσα να βγάζει αντίδραση και να φτιάχνει σερί 5-0, ξεφεύγοντας στο +4 (6-10). Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν και με 15-9, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει με συνεχόμενους πόντους Μασούλοβιτς και Κουμεντάκη, μειώνοντας σε 12-15. Ρερς και Μάτιλα οδήγησαν τη Μόντσα ξανά στο +5 (13-18), αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε ξανά, μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του σετ όντας μπροστά με 22-21 και 23-22. Ο Δαλακούρας πήρε το μπλλοκ-άουτ για το 24-23, ο Ρερς ισοφάρισε, αλλά αρχικά ο Τζούριτς και στη συνέχεια ο Μασούλοβιτς με επιτυχημένο του μπλοκ, έκαναν το 26-24 για το 2-0 του Ολυμπιακού!



Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 3-1, αλλά με τη Μόντσα να απαντά με σερί 5-0 για το υπέρ της 6-3, ενώ ο Δαλακούρας μείωσε σε 4-6. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ρυθμό με πρωταγωνιστή τους τον Άβεριλ και ξέφυγαν στο +5 (7-12). Σαφώς ανώτεροι έως εκείνο το σημείο του τρίτου σετ οι Ιταλοί, ξέφυγαν ακόμα και με 17-10, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά τον τρόπο να επιστρέψει, φτιάχνοντας εντυπωσιακό σερί 9-2 και μειώνοντας στον πόντο (19-20)! Ωστόσο, με δύο συνεχόμενα λάθη από Τζούριτς, Κουμεντάκη και ένα ακόμα λάθος σερβίς του πρώτου, η Μόντσα προηγήθηκε με 24-20, με τον Ολυμπιακό να μειώνει σε 22-24, αλλά με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το σετ με 25-22, μετά από σερβίς του Κουμεντάκη που κατέληξε ελάχιστα άουτ.



Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο τέταρτο σετ, με τον Κουμεντάκη να κάνει το 3-1 με άσο του, ενώ λίγο αργότερα ο Παγένκ έβαλε τους «ερυθρόλευκους» για πρώτη φορά στο +3 (8-5), όμως σε εκείνο το σημείο του αγώνα η Μόντσα έφτιαξε σερί 4-0, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Κρέλινγκ να κάνει με άσο το 8-9. Με ένα κερδισμένο challenge του Γκαρντίνι και άσο του Παγένκ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 10-9, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο +3 (13-10) με Μασούλοβιτς, πάιπ του Πέριν και παράβαση του Μάρτιλα. Ο Τζούριτς με άσο έκανε το 14-10.

Τα σετ: 26-24, 26-24, 22-25, 25-21



