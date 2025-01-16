Έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ομάρ Μαρμούς η Μάντσεστερ Σίτι!



Οι πρωταθλητές Αγγλίας έφτασαν σε συμφωνία με την Άιντραχτ για την απόκτηση του Αιγύπτιου επιθετικού, βγάζοντας από τα ταμεία τους για χάρη του ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ τα έχουν βρει εδώ και μέρες και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή!



Πλέον, το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι ώστε ο Μαρμούς να αφήσει την ομάδα της Φρανκφούρτης μετά από μιάμιση σεζόν για να μετακομίσει στην Premier League.

🚨🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE Omar Marmoush : Agreement in principle between Manchester City and Frankfurt !



❗️ Final details being discussed to sealed the deal. The plan is that he doesn't play tomorrow against Dortmund.



➡️ Marmoush is set to join https://t.co/1uqShMeprW pic.twitter.com/Egm2x9X0on January 16, 2025

