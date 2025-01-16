Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμφώνησε με Άιντραχτ για την απόκτηση του Μαρμούς η Μάντσεστερ Σίτι

Θέμα χρόνου αποτελεί η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ομάρ Μαρμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να φτάνουν σε προφορική συμφωνία

Συμφώνησε με Άιντραχτ για την απόκτηση του Μαρμούς η Μάντσεστερ Σίτι

Έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ομάρ Μαρμούς η Μάντσεστερ Σίτι!

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έφτασαν σε συμφωνία με την Άιντραχτ για την απόκτηση του Αιγύπτιου επιθετικού, βγάζοντας από τα ταμεία τους για χάρη του ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ τα έχουν βρει εδώ και μέρες και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή!

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι ώστε ο Μαρμούς να αφήσει την ομάδα της Φρανκφούρτης μετά από μιάμιση σεζόν για να μετακομίσει στην Premier League.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάντσεστερ Σίτι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark