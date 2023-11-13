Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Γκρέμιο και την Κορίνθιανς, για το πρωτάθλημα Βραζιλίας.



Συγκεκριμένα, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο αθλητικός διευθυντής των φιλοξενούμενων, Αλεσάντρο, επιχείρησε να κάνει «ντου» στην αίθουσα του VAR, προκειμένου να παραπονεθεί για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε –κατά την άποψή του- στην ομάδα του!

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που ήταν έξω από την αίθουσα απέτρεψαν τα χειρότερα, με τον παράγοντας όμως της Κορίνθιανς να επιτίθεται στο τηλεοπτικό συνεργείο που κατέγραφε εκείνη την στιγμή το συμβάν, με τον κάμεραμαν να του κάνει μήνυση!



Για την ιστορία, η Κορίνθιανς επικράτησε 1-0 της Γκρέμιο, με γκολ του Ρομέρο στο 32ο λεπτό.



Δείτε το βίντεο:

Alessandro, diretor do Corinthians, tenta invadir sala do VAR na Arena do Grêmio!#FutebolNaESPN pic.twitter.com/N8qhc1S4pn — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) November 12, 2023

