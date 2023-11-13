Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δείτε βίντεο: Ο αθλητικός διευθυντής της Κορίνθιανς έκανε... «ντου» στην αίθουσα του VAR στο ημίχρονο με την Γκρέμιο

«Ντου» στην αίθουσα του VAR έκανε ο αθλητικός διευθυντής της Κορίνθιανς, στο ημίχρονο του ματς με την Γκρέμιο, στο πρωτάθλημα Βραζιλίας!

Γκρέμιο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Γκρέμιο και την Κορίνθιανς, για το πρωτάθλημα Βραζιλίας.

Συγκεκριμένα, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο αθλητικός διευθυντής των φιλοξενούμενων, Αλεσάντρο, επιχείρησε να κάνει «ντου» στην αίθουσα του VAR, προκειμένου να παραπονεθεί για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε –κατά την άποψή του- στην ομάδα του!

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που ήταν έξω από την αίθουσα απέτρεψαν τα χειρότερα, με τον παράγοντας όμως της Κορίνθιανς να επιτίθεται στο τηλεοπτικό συνεργείο που κατέγραφε εκείνη την στιγμή το συμβάν, με τον κάμεραμαν να του κάνει μήνυση!

Για την ιστορία, η Κορίνθιανς επικράτησε 1-0 της Γκρέμιο, με γκολ του Ρομέρο στο 32ο λεπτό.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βραζιλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark